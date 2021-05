Parkplatzmangel in Rostock: „Es gibt viel ungenutztes Potenzial“

Warnemünde

Seit Jahren steigen die Fahrzeugzulassungen im Rostocker Stadtgebiet, doch Parkplätze bleiben Mangelware. Dies sorgt für teils skurrile Bedingungen. So richten Rostocker bereits ihren Alltag nach der Verfügbarkeit des mangelhaften Stellplatzangebots. Dabei stehen viele Plätze in privaten Parkhäusern nachts und an Sonn- und Feiertagen leer. Ein Anwohner aus der Südstadt will nun eine Bürgerinitiative ins Leben rufen und bittet um Unterstützung.

Er könne froh sein, wenn er mal eine Frühschicht habe, sagt Henry Wagenknecht. Denn wenn er gegen 14 Uhr nach Hause kommt, kann er in der Regel damit rechnen, noch einen Parkplatz in der Ziolkowskistraße zu bekommen. Der Lackierer bei Liebherr lebt seit 2012 in der Rostocker Südstadt und ist mit seinem Schichtdienst auf ein Auto angewiesen.

Tagesplanung nach Parkplätzen

„Aber ab 16 Uhr hast du keine Chance mehr“, sagt er. Ganz zu schweigen davon, wenn er um 23 Uhr von einer Spätschicht kommt: „Da ist sowieso alles dicht.“ Man müsse seinen Tagesablauf danach richten, wann ein Parkplatz frei wird, oder gänzlich auf das Fahrrad umsteigen. Am Wochenende sei es noch schlimmer. „Wenn ich mal Besuch bekomme, parke ich das Auto schon bei meinem Schrebergarten, damit meine Gäste einen Platz bekommen können.“

Mit Unverständnis beobachtet er den Leerstand in den Parkhäusern um die Ecke. Es ist ein Nachmittag mitten in der Woche. Das Penny-Parkhaus des Südstadtcenters ist fast ganz leer. Ein paar Kinder nutzen die leeren Parkflächen zwischen den vielen Säulen, um im Trockenen mit Fahrrad und Roller die Säulen zu umkurven. „Es gibt viel ungenutztes Potenzial“, sagt Wagenknecht und schüttelt den Kopf.

Bemühungen um Parkhaus fehlgeschlagen

Bis vor zwei Jahren habe er sein Auto hier nachts noch abstellen können. Doch dann hat das Parkraum-Management-Unternehmen Eastrella GmbH die Bewirtschaftung übernommen. Seither drohen ihm und den anderen Anwohnern Knöllchen, wenn sie ihre Autos dort länger als 90 Minuten abstellen.

Das Thema ist Kristin Schröder (Die Linke), Ortsbeiratsvorsitzende der Südstadt, bereits lange bekannt. Seit Jahren versucht die Politikerin, vor Ort eine Quartiersgarage zu ermöglichen, und hatte zwischenzeitlich sogar die Bürgerschaft von ihrem Anliegen überzeugt. Doch nach einer Prüfung vonseiten der Stadtverwaltung wurde das Vorhaben abgelehnt.

Viele Anwohner in der Südstadt suchen oft vergebens nach einem Parkplatz. Quelle: Dietmar Lilienthal

Unternehmen fürchten Dauerparker

Es brauchte also erstmal andere Ideen. „Gemeinsam mit dem Bausenator habe ich mich mit Vertretern des Südstadtcenters getroffen, um eine Lösung für das Anwohnerparken zu finden. Sie haben uns damals vermittelt, dass sie daran arbeiten wollen“, sagt Schröder. Doch bis heute habe sie, auch nach mehrfacher Nachfrage, keine Rückmeldung erhalten. Eine entsprechende OZ-Anfrage blieb ebenso unbeantwortet.

Bereits im letzten Jahr berichtete Andreas Bechmann, Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), dass man Gespräche mit Discountern geführt habe, damit Anwohner außerhalb der Geschäftszeiten deren Stellflächen nutzen können. Die Unternehmen befürchteten demnach aber, dass die Flächen dann zu Dauerparkplätzen würden.

Ablöse für nicht gebaute Parkplätze Für Sanierungen und Neubauten in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind die anteilig zu schaffenden Parkplätze klar in der Stellplatzsatzung geregelt. Pro Wohnung müssen 0,6 Pkw-Stellplätze geschaffen werden. Kann oder möchte ein Bauherr keine Parkplätze bauen, muss er eine Ablöse zahlen, die je nach Gebietszone höher oder niedriger ausfällt. So fallen in der Altstadt etwa deutlich höhere Ablösesummen an als in Toitenwinkel. Im letzten Jahr wurden knapp 170 000 Euro eingenommen und an die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung abgeführt. Die Verwendung der Gelder ist zweckgebunden und muss zur Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung bestehender Parkeinrichtungen verwendet werden. Über 100 000 Euro flossen im letzten Jahr in die Parkplätze und die Buswendeschleife in der Industriestraße in Rostock-Schmarl.

Autofahrer sind selbst in der Pflicht

„Grundsätzlich ist aber jeder Kfz-Besitzer selbst in der Pflicht, für seine Unterstell- oder Abstellmöglichkeit zu sorgen“, sagt Holger Matthäus, Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau. Die städtische Parkhaus Gesellschaft Rostock (PGR) habe in der Bebelstraße, im Petriviertel und der Schillingallee zwar bereits Angebote geschaffen. Diese würden aufgrund der Miete aber gemieden. Es werde trotzdem wild geparkt. „Wir sind als Stadtgesellschaft nicht in der Pflicht, kostenlose Parkplätze anzubieten“, sagt Matthäus.

Der Geschäftsführer des Parkplatz-Management-Unternehmens Eastrella GmbH, Thomas Vorlauf, hat da seine ganz eigene Meinung. Denn in Rostock treffen „steigende Fahrzeugzulassungen auf jahrzehntealte Parkraumkonzepte.“ Die Folgen seien leicht ausrechenbar und die Anwohner bekämen sie täglich zu spüren. „Hier sind speziell die Altstadt, Stadthafengebiet und eben Teile der Südstadt zu nennen.“

Eine neue Bürgerinitiative?

Henry Wagenknecht hätte übrigens kein Problem damit, einen Parkplatz anzumieten. Bei der Wiro befindet er sich bereits auf einer Warteliste für eine der begehrten Stellflächen. Laut Wiro-Sprecher Carsten Klehn befinden sich darauf derzeit 13 Anwohner, die hoffen, dass bald eine der Flächen frei wird.

Im Angesicht der sich noch im Bau befindlichen neuen Wohnquartiere entlang der Ziolkowskistraße erwartet Wagenknecht übrigens eine weitere Zuspitzung der Situation. „Ich überlege nun, eine Bürgerinitiative zu gründen.“ Hierfür sucht er Mitstreiter, die sich ab sofort unter der Email-Adresse henry.wagenknecht@gmx.de bei ihm melden können.

Von Moritz Naumann