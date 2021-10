Parkplatznot in Rostock: Wird das Anwohnerparken bald teurer?

Rostock

Zu viele Autos oder zu wenig Parkplätze: Dass es eng in Rostocks Straßen ist – besonders in der Stadtmitte, der Östlichen Altstadt und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt – ist längst keine Neuigkeit. Wer sein Auto dort parken will, muss nicht selten zig Runden durchs Viertel fahren, um noch eine freie Lücke zu ergattern. Glücklich können sich alle schätzen, die im Besitz eines Anwohnerparkausweises sind. Doch die sollen in Rostock offensichtlich stärker reglementiert werden.

Eine junge Rostockerin, die in Stadtmitte lebt, hatte der OZ berichtet, sie habe zunächst keinen Anwohnerparkausweis für ihren Kleinbus bekommen und sich darüber gewundert. Gibt die Stadt also keine Parkausweise mehr für Bulli-Fahrer aus? Bei der Stadt und im zuständigen Amt für Mobilität nachgefragt, heißt es von dort nur knapp: „Ende November findet dazu ein Abstimmungstermin statt“, lässt das Amt Rathaussprecherin Kerstin Kanaa ausrichten. Ob die Behörde also überhaupt noch Parkausweise für die Zonen, in denen der Parkraum besonders prekär ist, austeilt, bleibt offen.

In den rot markierten Bereichen ist in der Rostocker Innenstadt Anwohnerparken möglich. Quelle: Benjamin Barz

Parkausweise könnten bald das Zehnfache kosten

Der Bund hat bereits im vergangenen Jahr die Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr für einen Anwohnerparkausweis gekippt. Nun scheint auch die Stadt Rostock zu überlegen, wie das Anwohnerparken künftig geregelt werden könnte. Vor allem für große Autos und die in Rostock beliebten Bullis könnte es in Zukunft eng werden. Rund 6000 Anwohnerparkausweise sind zurzeit gültig.

Generell gilt: Jeder, der in Rostock in einem Gebiet wohnt, in dem Anwohnerparkbereiche ausgewiesen sind, kann auch einen Anwohnerparkausweis beantragen. Aber ob der dann auch genehmigt wird, ist eine andere Frage. Anwohnerparkbereiche gibt es in der Hansestadt vor allem in Innenstadt, KTV, Östlicher Altstadt und teilweise auch im Hansaviertel. Auch in Warnemünde gibt es Anwohnerparkzonen. „Ein Anrecht auf einen Parkplatz besteht mit der Erteilung eines Bewohnerparkausweises allerdings nicht“, heißt es.

Ortsbeirat Stadtmitte: Parken in der Innenstadt wird teurer werden

Andreas Herzog (SPD), Ortsbeiratsvorsitzender für Stadtmitte, kennt zwar noch keine konkreten Überlegungen dazu, das Anwohnerparken zu verschärfen – etwa weniger große Autos wie Bullis oder SUVs zuzulassen. Er sagt aber: „Das Parken in der Innenstadt wird teurer werden. Daran kommen wir nicht vorbei.“ Rostock sei nach wie vor eine Autostadt, das ändere sich aber gerade langsam. Herzog verweist unter anderem auf die Park-and-Ride-Stellplätze, die würden immer besser genutzt. Herzog sagt auch: „Wir müssen uns ehrlich machen und über Alternativen dazu nachdenken, wo und wie wir unsere Autos parken.“ Eine Alternative könne auch ein Parkplatz sein, der zehn Minuten zu Fuß entfernt liegt.

„Das Parken in der Innenstadt wird teurer werden. Daran kommen wir nicht vorbei.“ Andreas Herzog (SPD), Ortsbeiratsvorsitzender Stadtmitte Quelle: Ove Arscholl

Landesregierung muss über künftiges Anwohnerparken entscheiden

Auch Felix Winter (Grüne), Chef des Ortsbeirates KTV, wundert sich über das Vorgehen der Stadt und über die knappe Antwort auf die OZ-Anfrage. Er könne es sich nur so erklären: „Vielleicht ist eine Obergrenze an ausgegebenen Anwohnerparkausweisen schon erreicht. Man muss natürlich schauen, wo es sinnvoll ist, ein Anwohnerparken einzurichten mit Blick auf die Allgemeinheit. Es kann nicht die ganze KTV zum Anwohnerparkbereich gemacht werden.“ Und er sagt weiter: „Anwohnerparken ist kein Allheilmittel.“ Er sehe aber, dass es in bestimmten Gebieten sinnvoll ist – wie in der Östlichen Altstadt.

„Anwohnerparken ist kein Allheilmittel.“ Felix Winter (Grüne), Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt Quelle: Ove Arscholl

In Baden-Württemberg hat die Landesregierung es den Kommunen bereits freigestellt, das Anwohnerparken zu verteuern. Viele Städte haben das auch schon umgesetzt oder planen es: Überall soll der Ausweis etwa das Zehnfache der bisherigen Obergrenze kosten, also um die 300 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern steht eine Entscheidung der Landesregierung zu neuen Regelungen beim Anwohnerparken noch aus. Die Regierung hätte die Möglichkeit, selbst festzulegen, was eine Anwohnerparkkarte kosten soll, sie kann es aber auch den Kommunen selbst überlassen.

Von Michaela Krohn