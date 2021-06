Party-Chaos im Rostocker Stadthafen: So sehen Restaurant-Betreiber die Lage vor Ort

Rostock

Wenn der Abend anbricht, wird es voll mit jungen Leuten am Stadthafen. Eine neue Partynacht beginnt. Die meisten wollen friedlich mit ihren Freunden feiern. Doch die Nächte werden auch immer wieder von Randalen und Alkoholexzessen überschattet. Anwohner klagen über Lärm, Wildpinkler und den Müll, der von den Feiernden hinterlassen wird. Als Gegenmaßnahme von der Stadt ist unter anderem ein Alkoholverbot ab 23 Uhr im Gespräch. Welche Auswirkungen das Party-Chaos auf Gastronomen sowie auf die gegenüberliegende Tankstelle hat, hat die OZ erfahren.

„Es ist ein Wunder, dass an der Hauptstraße noch nichts Schlimmes passiert ist“, sagt Max Rückert. Der 27-Jährige arbeitet an der Total-Tankstelle am Warnowufer. Die täglichen Partynächte kennt er von seinen Schichten nur zu gut. „Abends wird sehr viel Alkohol gekauft, vor allem von jüngeren Leuten“, erzählt der junge Mann. Zu Randalen und Polizeieinsätzen sei es an seiner Tankstelle zum Glück noch nicht gekommen. „Man findet natürlich leider immer wieder Hinterlassenschaften und Müll, aber mehr ist zum Glück noch nicht passiert.“ Sollte es tatsächlich zu einem Alkoholverkaufsverbot ab 23 Uhr kommen, werde es vermutlich einige Diskussionen mit den Kunden geben, befürchtet Rückert.

Abends laufen die alkoholisierten Feiernden über die Hauptstraße vor der Tankstelle, an der Max Rückert (27) arbeitet: "Ein Wunder, dass noch nicht mehr passiert ist." Quelle: Franziska Weiss

Auch Gastronom Robert Thömmes von Otto’s Restaurantschiff, das direkt an der Warnow liegt, wurde bisher von dem Party-Chaos verschont. „Vor drei Wochen wurden unsere Scheiben mit Bierflaschen eingeworfen“, erzählt der Betreiber.

„Überall liegt Müll“

Ein paar Hundert Meter weiter liegt das Griechische Restaurant Der Grieche. „Überall liegt immer Müll“, klagt Betreiber Alexandra Ismailidis über die nächtlichen Partys.

„Der Schmutz und Müll, der überall am Stadthafen liegen gelassen wird, ist wirklich nicht schön“, beschreibt Björn Bechmann, Mitarbeiter des Braugasthauses Zum Alten Fritz, die Lage. Schaden am Eigentum habe es im Lokal am Warnowufer glücklicherweise noch nicht gegeben. „Man bekommt aber aus der näheren Umgebung mit, dass es da Schäden gab“, erzählt Bechmann und nennt als Beispiel den Zigarettenautomaten um die Ecke. Einbußen im Geschäft habe es noch nicht gegeben. „Aber wenn die Menschen sehen, was hier am Stadthafen abgeht, kann ich mir schon vorstellen, wenn manche nicht vorbeikommen wollen“, so der Angestellte weiter.

Am Ende der Partymeile liegt das Carlo 615. Mareike Otto zeigt sich zwiegespalten über die aktuellen Geschehnisse am Stadthafen. „Ich kann die jungen Leute verstehen, dass sie feiern wollen. Das ist absolut nachvollziehbar. Viele gehen auch vorher etwas bei uns essen oder trinken, das ist natürlich toll.“ Auf der anderen Seite hat Mareike Otto oft ein „ungutes Gefühl“, wenn sie den Laden abends abschließt. Es werde viel Müll und Dreck hinterlassen oder vor das Cafè uriniert.

Inhaber und Küchenchef Carsten Loll und Mareike Otto vom Carlo 615 am Warnowufer. Quelle: Katharina Ahlers

Wie geht es weiter mit dem Müll am Stadthafen?

Wie es weitergeht mit der Partyzone Stadthafen und dem Müllproblem, das dort für großen Unmut sorgt, bleibt abzuwarten. „Wir prüfen gemeinsam mit der Polizei, welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll, schnell wirksam und realisierbar sind“, sagt der Pressesprecher der Stadt Ulrich Kunze. In den nächsten Tagen sei mit einer Entscheidung bezüglich neuer Maßnahmen zu rechnen, so Kunze.

Von Franziska Weiß