Die Party-Meile im Rostocker Stadthafen lockt im Sommer allabendlich Tausende Leute an. Besonders an den Wochenenden ist am Warnowufer viel los. Neben vielen friedlich Feiernden treffen sich auch einige, die sich betrinken wollen und mit steigendem Alkoholpegel wenig Rücksicht auf andere nehmen.

Anwohner aus der benachbarten KTV beschweren sich über Randale, Lärm, Müll und Wildpinkler. Einige sprechen gar von einer „rechtsfreien Zone“, in der sich Jugendliche austoben könnten ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.

Auf die jüngsten Entwicklungen werden Polizei und die Stadtverwaltung um Rathauschef Claus Ruhe Madsen wahrscheinlich Taten folgen lassen. Wie die OZ aus Insider-Kreisen erfuhr, sollen Hansestadt und Ordnungshüter am Montag über das Thema Stadthafen-Partys beraten haben. Zu welchem Ergebnis sie dabei gekommen sind und ob eine Sperrstunde oder ein Alkoholverbot, wie es einige Anwohner fordern, verhängt werden, blieb zunächst offen.

Leser-Umfrage: Sollten Partys im Rostocker Stadthafen verboten werden?

„Wir prüfen gemeinsam mit der Polizei, welche zusätzlichen Maßnahmen sinnvoll, schnell wirksam und realisierbar sind. Wir gehen davon aus, in den nächsten Tagen über diesbezügliche Entscheidungen informieren zu können“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Alkohol-Verkaufsverbot ab 23 Uhr

Die Fraktion CDU/UFR in Rostocks Bürgerschaft drängt auf schnelle Lösungen, damit Partys im Stadthafen nicht ausufern. Dabei müssten alle an einen Tisch: Polizei, das Ordnungsamt der Stadtverwaltung, der Ortsbeirat, die Stadtentsorgung sowie Experten der Jugendarbeit. „Niemand hat etwas dagegen, wenn gefeiert wird und junge Menschen nach den Monaten der Entbehrungen endlich wieder mit anderen zusammentreffen wollen. Die Eskapaden in den späten Nachtstunden, die vor allem den Anwohnern das Leben schwer machen, sind nicht zu dulden“, sagt der Fraktionsvorsitzende, Daniel Peters.

Aus Sicht von CDU/UFR sind sowohl ein Musikverbot ab 23 Uhr (außer in gastronomischen Einrichtungen), eine Verdopplung der Müllcontainer, die Einrichtung klar definierter Grillstationen als auch ein Alkohol-Verkaufsverbot an Tankstellen und in Supermärkten ab 23 Uhr denkbar. Zudem könnte der Hafenvogt Verstärkung durch einen privaten Sicherheitsdienst bekommen. „Die Maßnahmen können in einer eigenen ,Stadthafen-Verordnung’ münden. Unsererseits ist aber schon jetzt klar: Sollte die Situation nicht beherrscht werden, dürfen auch nächtliche Alkoholverbote und Sperrzeiten als letztes Mittel nicht ausgeschlossen werden“, so Peters.

Kontroverse Debatte auf Social Media

In den sozialen Netzwerken werden die Stadthafen-Partys derweil kontrovers diskutiert: Die einen zeigen Verständnis für Jugendliche, die nach eineinhalb Jahren corona-bedingter Einschränkungen wieder unbeschwert feiern möchten. Die anderen kritisieren, dass die Feiern am Warnowufer zu sehr ausarten.

Auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG posten User auch Vorschläge, wie sich die Situation ihrer Meinung nach verbessern ließe. „Ich wäre für einen personalisierten Zugang zum Stadthafen nach 19 Uhr. Wenn der Stadthafen dann am nächsten Morgen total vermüllt ist, bekommt jeder einen Bußgeldbescheid über 50 Euro und dann sollte sich nach einigen Wochen das Problem erledigt haben“, kommentiert Jörn Lange.

Laut Lisa Schwaß müssen die Open-Air-Partys ganz verboten werden. „Egal, was die Stadt sich einfallen lassen würde, damit kein Müll entsteht, selbst dann wird es von den meisten ignoriert. Also bleibt die einzige Konsequenz das Verbot. Solange die Leute eine Scheißegal-Einstellung haben und gleichgültig der Umwelt gegenüber sind, müssen die es auf eine andere Art lernen.“

Alternativen statt Verbote

Feier-Verbote sind aus Sicht von Rolando Schadowski nicht die Lösung. Seiner Meinung nach wäre eine „verbesserte Kultur“ die richtige Reaktion auf das Problem. Kevin Gutsche stimmt zu und fordert: „Bietet den Menschen lieber Alternativen zum Stadthafen. Wenn alles zu bleibt, Konzerte und Clubs weiterhin nicht stattfinden, wird sich die Lage am Hafen nicht ändern.“

Heike Lübcke sieht es ähnlich und bemängelt, dass manche „der Jugend alles verbieten und vergessen, dass sie selbst mal jung waren“. Tom Läning kontert: „Wir waren alle mal jugendlich, aber wir haben uns nicht so daneben benommen. Bei uns hat es noch Werte, Anstand und Benehmen gegeben. Wir haben zusammen gefeiert, Spaß gehabt und hinterher aufgeräumt. Es liegt an jedem selber, wie er damit umgeht.“

Appelle und Extra-Abfalltonnen

Sebastian Schlesinger glaubt, das Müllproblem erledige sich von selbst, wenn die Stadt den Partyabfall einfach am Kai liegen lassen würde statt ihn für die Umweltsünder zu entsorgen. „Dann finden die [Feiernden, Anm.d.Red.] das beim nächsten Mal selber eklig und verduften ganz schnell. Warum den Assis jedes Wochenende ein neues, sauberes Tablett hinstellen?“ Frank Riemenschneider wünscht sich mehr Prävention. „Wie wäre es mit Aufklärung? Appelle auf Plakaten, mehr Abfalltonnen und eventuell Deeskalationsteams.“

