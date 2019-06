Rostock

Der Party-Tower (Party-Turm) von und mit DJ Stephan Mangelsdorff war für viele Jahre einer der größten Besuchermagneten auf der Rostocker Hanse Sail – bis er aus dem Stadthafen verschwand. Nun ist der DJ zurück, in diesem Jahr aber nicht auf seinem Turm, sondern auf der ehemaligen NDR-Bühne.

Britta Trapp aus dem Hanse Sail Büro bestätigt den Auftritt: „DJ Mangelsdorff tritt auf der Hanse Sail auf. Wir haben ihn am Samstag für die Bühne ’Zentraler Stadthafen’ gebucht.“ Dort spiele er von 21.30 bis 24 Uhr, während des Feuerwerks werde es aber eine kurze Unterbrechung geben.

Mangelsdorff freut sich trotzdem auf Rostock

Für Mangelsdorff selbst ist der Umzug auf die Bühne keine große Sache: „Natürlich wäre ich gerne auf dem Turm gewesen, aber die Bühne ist auch toll. Hauptsache, ich bin in Rostock.“ Der DJ muss seine Show jetzt an die veränderten Bedingungen anpassen, die Bühnentechniker haben seine Wünsche aber schon erhalten. „Ich weiß noch nicht genau, wie die Bühne dann aussieht. Ich brauche auf jeden Fall besondere CD-Spieler und an der Seite etwas, um am Bühnenrand hochzuklettern“, zählt Mangelsdorff auf.

Die Besucher erwartet während seines Auftritts eine bunte Mischung aus allen Musikrichtungen. „Ich spiele Musik für die Massen. Egal ob aus den Charts, House oder Rock, alles was Spaß macht“, erzählt der 59-Jährige. Das Rostocker Publikum ist ihm auch nach vier Jahren Abwesenheit im Gedächtnis geblieben: „Die Rostocker sind laut und feiern vom ersten Moment meiner Show bis zum letzten. Das macht einfach riesigen Spaß.“

Verzicht wegen Umstrukturierung des Geländes

Hanse Sail-Chef Holger Bellgardt begründet die Entscheidung gegen den Turm mit einer Umstrukturierung: „Wir haben für den Bereich ein völlig neues Veranstaltungskonzept.“ Seit einigen Jahren werde dort die Partnerstadt Stettin präsentiert, in diesem Jahr habe man Mangelsdorff aber wieder kontaktiert: „Wir haben ihm angeboten, dass er auf einer großen, zentralen Bühne spielen kann. Das hat er angenommen.“ Auch Trapp betont: „Wir haben uns nicht gegen den Party-Tower entschieden, sondern für einen Auftritt.“ Ob mit oder ohne Turm: „Wir hoffen, dass es beim Publikum Anklang findet“, sagt Bellgardt.

Jana Schubert