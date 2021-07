Partylärm am Rostocker Stadthafen: Können Anwohner jetzt die Miete mindern?

Rostock

Für Anwohner in der Nähe des Stadthafens ist es eine Tortur: Wummernde Bässe bis tief in die Nacht, jede Menge Lärm und Müll direkt vor der Haustür. Nicht wenige sind regelrecht verzweifelt und hoffen auf ein schnelles Ende der Partys.

Betroffene müssen massive Nachteile erdulden, meint auch Kai-Uwe Glause vom Rostocker Mieterverein. Dagegen vorzugehen, sei allerdings schwierig. „Es gibt in diesen Fällen leider keinen Anspruch auf Mietminderung“, sagt der Experte. Bis vor einigen Jahren war das noch anders. Die Wende kam 2015 mit dem sogenannten Bolzplatzurteil des Bundesgerichtshofs: Krach von außen sei kein Grund zur Klage, der Mieter müsse das hinnehmen.

Absurde Begründung

Hausbewohner in Hamburg wollten ihre Miete mindern, weil sie sich durch Geräusche von einem Fußballplatz für Kinder und Jugendlichen in der Nachbarschaft gestört fühlten, auch am Wochenende und nach 18 Uhr. Der Lärm sei zwar eine Beeinträchtigung, so das Gericht, allerdings kein Grund für eine Mietminderung.

„Es ist völlig absurd“, sagt Glause. Denn tatsächlich sei eine Mietkürzung doch möglich, aber nur wenn das Problem vorher im Mietvertrag extra so vereinbart wurde. Dort müsste dann stehen: „Kein Lärm von draußen ab 18 Uhr.“ In der Praxis sei das vollkommen weltfremd, so der Mietrechtsexperte.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für Betroffene ist das natürlich bitter“, sagt Glause. Als am Vögenteich vor einen Jahren neue Straßenbahnschienen verlegt wurden, konnten Anwohner wegen des Baulärms noch Mietminderungen durchsetzen, zum Teil mit Hilfe von Gerichten. Mittlerweile ginge das aufgrund der geänderten Rechtslage nicht mehr.

Von Gerald Kleine Wördemann