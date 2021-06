Rostock

Der Stadthafen in Rostock ist ein beliebter Treffpunkt. Viele junge Menschen machen dort Party und genießen die Aussicht zum Sonnenuntergang am Abend. Leider bleibt es oft nicht dabei und einige Feierwütige machen Ärger oder hinterlassen ihren Abfall am Warnowufer. Anwohner aus der KTV beschweren sich über Randale, Lärm, Müll und Wildpinkler. Auch die Polizei kontrolliert bereits vermehrt am Hafen.

In einer Umfrage wollen wir von unseren Lesern wissen, ob Partys im Rostocker Stadthafen eingeschränkt werden sollten. Die Meinungen der bislang 760 Teilnehmer sind verschieden. Fast die Hälfte der Menschen (45 Prozent) haben sich dafür ausgesprochen, dass es kein generelles Verbot geben sollte, um 23 Uhr aber wegen der Nachtruhe Schluss sein müsse.

Viele stimmten aber auch komplett gegen eine Einschränkung und sagten: „Die Jugend sollte dort uneingeschränkt feiern dürfen.“ Knapp 40 Prozent der Menschen vertraten diesen Standpunkt. Etwa 15 Prozent dagegen sind für ein Verbot von Partys am Stadthafen.

Von OZ