Passanten retten Rentner in Rostock Lütten-Klein das Leben

Rostock Lütten-Klein

In Rostock Lütten-Klein ist am Mittwochvormittag ein Mann zusammengebrochen. Er befand sich in der St.-Petersburger Straße, direkt gegenüber des Warnowparks. Fußgänger bemerkten den Kollaps des Mannes und eilten ihm zur Hilfe.

Als die Passanten bei dem hilflosen Rentner eintrafen, reagierte dieser weder auf Ansprache, noch atmete er. Durch die Ersthelfer wurde umgehend der Notruf abgesetzt. Wie der Pressesprecher der Stadt Rostock am Donnerstag bestätigte, haben diese eine Reanimation durchgeführt.

Mann konnte wiederbelebt werden

Als die Sanitäter und eine Notärztin eintrafen, übernahmen sie die weitere Versorgung des Mannes. Nach etwa 15 Minuten fing das Herz des Mannes wieder an zu schlagen. Unter intensivmedizinischer Beobachtung wurde der Senior in den Schockraum des Rostocker Südstadtklinikums gebracht. Dort erholte sich der Mann, sodass sich sein Zustand stabilisierte.

Lesen Sie auch:

Von Benjamin Vormeyer