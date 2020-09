Rostock

Die Black-Lives-Matter-Bewegung stieß weltweit die Debatte um den Umgang mit Denkmälern von Sklavenhändlern und Kolonialherren an. Auch in Rostock steht eine Statue zur Diskussion: Die Büste von Paul Pogge (1838-84) im Rosengarten.

Zwischen Blumen und lieblichem Grün thront die Skulptur des mecklenburgischen Afrikaforschers, der zwischen 1874 und 1884, also noch zu vorkolonialen Zeiten, zwei Expeditionen nach Zentral- und Westafrika unternahm, auf einem Steinsockel.

Pogge schreibt auf den ersten Seiten seines veröffentlichten Tagebuches „Im Reich des Muata Jamwo“: „Der Neger ist feige, faul, unzuverlässig, lügenhaft, liederlich, leichtsinnig, schlau und abergläubisch; er lügt, stiehlt und betrügt, wo er nur kann.“

Keine Ehrung im öffentlichen Raum

Einen kritischen Blick wirft Alexandra Pencov vom Rostocker Verein für soziale Bildung auf Paul Pogge. Der Verein engagiert sich unter anderem für politische Jugend- und Erwachsenenbildung zum Thema Kolonialismus. Seine rassistischen Bemerkungen seien ein Grund, die Statue aus dem Rosengarten zu entfernen, findet Pencov. Seine Forschung bezeichnet sie als „Pseudowissenschaft“.

Gerade weil Pogge sich diskriminierend geäußert habe, dürfe er nicht im öffentlichen Raum geehrt werden. Die Verlagerung in ein Museum – einen Ort der Bildung – sei eher angebracht. Dann könne auch Pogges Leben umfangreicher beleuchtet werden.

Sympathie aus dem Kongo

Rolf-Peter Bartz, Vorsitzender des Pogge-Museums in Zierstorf ( Landkreis Rostock), wehrt sich gegen den Rassismusvorwurf: „Wenn man sich tief gehend mit Paul Pogge beschäftigt, würde man sehen, dass er kein Rassist war. Wir würden ihn hier nicht ehren, wenn er einer gewesen wäre“, so der ehemalige Lehrer.

Auch Emori Kalamba aus dem Kongo ist laut Aussage des Vorsitzenden begeistert von dem Afrikaforscher gewesen. Kalamba ist ein Nachfahre eines damaligen Stammesoberhaupts der Baschilange, mit dem Paul Pogge auf seinen Reisen einst Blutsbrüderschaft geschlossen hatte. 2011 war Kalamba mit einer Gefolgschaft zum 10. Pogge-Symposium nach Zierstorf gekommen, um die Heimat des Freundes seines Ururgroßvaters kennenzulernen, wie es vom Museum heißt.

Hartmut Pogge von Strandmann, ein Nachfahre des Afrikaforschers, traf Kalamba. „Das Interesse für ein Treffen ging von seiner Seite aus und es ist wichtig, genau dies zu betonen“, so der ehemalige Professor der Universität Oxford. „ Paul Pogge war in der vorkolonialen Zeit tätig. Seine negativen Urteile am Anfang seines Berichts waren vermutlich Bestandteil eines ‚ideologischen Gepäcks‘, mit dem er zunächst nach Afrika reiste.“ Aber es gebe Beschreibungen, dass er diese Meinung später änderte und die afrikanische Bevölkerung als gleichwertig ansah und sich für sie einsetzte, meint der Historiker.

„Kein Kolonialist, sondern Forscher“

Denn Paul Pogge ging laut der Rede eines seiner Reisebegleiter davon aus: „Ich behandele den Neger wie einen Menschen und ich ehre den Menschen in ihm gerade so wie in unseren weißen Mitmenschen, ich ehre und achte und beachte treu seine Sitten, seine Religionsgebräuche.“

Museumschef Bartz fasst es daher so zusammen: „In der aktuellen Debatte sollten nicht alle in einen Topf geschmissen werden. Er war nicht wie sein Begleiter Hermann von Wissmann, er war kein Kolonialist, sondern Forscher“, so der Vorsitzende.

Hermann von Wissmann (1853-1905) war ebenfalls ein deutscher Afrikaforscher und Kolonialbeamter. Er ist bekannt für seine äußerst brutale und „erfolgreiche“ Niederschlagung von Aufständen der ostafrikanischen Küstenbevölkerung in der Kolonie Deutsch-Ostafrika (heute Tansania, Burundi und Ruanda) zwischen 1888 und 1891. Vier Jahre später wurde er zum Gouverneur der Kolonie erhoben.

10. Pogge-Symposium 2011: Emori Kalamba (zweiter von links) und Rolf-Peter Bartz (rechts daneben) Quelle: Rolf-Peter Bartz

App bietet kolonialen Rundgang durch Rostock

Was genau waren Paul Pogges Verdienste? Kann heute noch als Forschung bezeichnet werden, was damals über Afrika gedacht und niedergeschrieben wurde? Und haben die Expeditionsreisen der damaligen sogenannten „Afrikaforscher“ den Weg für die deutschen Kolonien bereitet? Diese Fragen werden in der App „(Un)sichtbares Rostock“ aufgeworfen, die einen virtuellen Stadtrundgang zur Geschichte und Gegenwart der Hansestadt bietet und vom Verein für Soziale Bildung entwickelt wurde.

Über die Zukunft der von Jo Jastram 1995 geschaffenen Pogge-Büste wird wohl erst nach der Veröffentlichung eines Gutachtens entschieden, das aktuell vom Rostocker Historiker Jonas Kreienbaum erstellt wird. Es soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden.

Geschichte des Denkmals Bereits kurz nach dem Tod wurde eine Bronzebüste Paul Pogges von dem Bildhauer Ludwig Brunow gefertigt und 1885 im Rostocker Rosengarten aufgestellt. Das Denkmal wurde jedoch Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 zerstört. Nach der Wende wurde im Jahr 1995 nach dem Vorbild der alten Büste ein Denkmal von dem bekannten Künstler Jo Jastram geschaffen. Die Rostocker Volks- und Raiffeisenbank stiftete die Skulptur. Die Gipsbüste übergab der Bildhauer an das Poggehaus in Zierstorf.

Universität Rostock startet Projekt zur Provenienzforschung

Doch Paul Pogge ist nicht der einzige Problem-Fall. Ob menschliche Überreste mit kolonialem Hintergrund in die anthropologische Schädelsammlung der Uni Rostock gelangten, wird seit Mitte September untersucht. Skelettteile wurden früher für die wissenschaftliche Belegung rassistischer Theorien missbraucht.

Da nicht bei allen Schädeln die genaue Herkunft bekannt ist, wurde eigens eine wissenschaftliche Mitarbeiterin für deren Erforschung angestellt. Laut Anatomie-Professor Markus Kipp gebe es Indizien dafür, dass eventuell einzelne Schädel aus dem außereuropäischen Ausland kämen.

So gebe es in den Archiven Reiseberichte von Professoren aus kolonialen Zeiten, die aufgearbeitet werden müssten. Zur Altersbestimmung könne auch Knochengewebe untersucht werden. Dabei arbeitet das Institut eng mit der Ethikkommission der Uni zusammen. Auch die Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste ist beteiligt.

Von Felicitas Ehmig