Per Haftbefehl gesucht: Mann in Rostock verhaftet – 90 Tage Gefängnis

Rostock

Am Dienstag hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten 37-jährigen Rumänen verhaftet. Laut Aussage der Bundespolizeiinspektion Rostock wurde dieser zu einer Geldstrafe in Höhe von 2 700 Euro wegen Urkundenfälschung verurteilt, die er jedoch nicht zahlte.

Aus diesem Grund stellte die Staatsanwaltschaft Deggendorf einen Haftbefehl aus. Bei einer Routinekontrolle eines aus Schweden kommenden Reisebusses, entdeckten die Beamten des Bundespolizeireviers Überseehafen Rostock den Mann.

Da dieser die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er zu einer 90-Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Von OZ