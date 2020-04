Die Polizei hat am Montagnachmittag einen schlafenden Mann am Bützower Bahnhof festgestellt. Der 54-Jährige hatte einen Alkoholwert von 2,88 Promille und wurde von der Staatsanwaltschaft Hannover gesucht. Er hatte eine hohe Geldstrafe nicht bezahlt.

Per Haftbefehl gesucht: Polizei greift betrunkenen Mann am Bützower Bahnhof auf

Per Haftbefehl gesucht: Polizei greift betrunkenen Mann am Bützower Bahnhof auf

Kostenlos bis 12:53 Uhr Per Haftbefehl gesucht: Polizei greift betrunkenen Mann am Bützower Bahnhof auf