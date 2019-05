Rostock

Bei einer Kontrolle im Überseehafen konnte am Montagabend ein 28-jähriger Mann festgestellt werden, der zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Der Mann wurde durch Bundespolizeibeamte bei der Einreise aus Dänemark kommend in einem im internationalen Reiseverkehr fahrenden Bus angetroffen und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war und per Haftbefehl seit November gesucht wurde. Da der 28-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 1215 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 81 Tagen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Zudem konnten die Bundespolizisten am vergangenen Wochenende insgesamt sieben Personen feststellen, die gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen haben.

OZ