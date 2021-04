Rostock

Als „perfektes Chaos“ hat der Rostocker Kinderarzt Hagen Straßburger die Situation am Montag erlebt. Seit dem 12. April dürfen Kinder in Mecklenburg-Vorpommern, die Krankheitssymptome haben (Husten, Schnupfen, Durchfall etc.), nur noch mit einem negativen PCR-Test in die Kindertageseinrichtung gehen.

Erst am Freitag hatte das Sozialministerium die neue Teststrategie für Kita-Kinder bekanntgegeben: Zu spät, findet Hagen Straßburger, der neben seiner Tätigkeit als Kinderarzt auch dritter Landesverbandsvorsitzender des Berufsverbands für Kinder- und Jugendärzte ist. „In unserer Praxis im Gesundheits- und Dienstleistungszentrum Lütten Klein standen die Eltern bis ins Treppenhaus an, Kollegen aus Evershagen berichteten mir, dass die Patienten bis weit auf die Straße standen“, erzählt der Kinderarzt. Er ist empört.

Um 9.30 Uhr waren schon die Teststäbchen alle

Da sehr viele Eltern ihre Kinder auf Corona testen lassen wollten, seien viele Patienten unangemeldet in die Praxis gestürmt, so Straßburger. „Schon um 9.30 Uhr hatten wir keine Teststäbchen mehr und mussten Eltern einen Überweisungsschein für ihre Kinder für das Testzentrum mitgeben“, berichtet der 41-Jährige. Wer sich vorab telefonisch meldete, wurde direkt ans Testzentrum verwiesen, bis am Mittag ein Nachschub an Teststäbchen in der Praxis ankam.

Die Wartezeit in der Praxis habe eine Stunde oder länger betragen, da viele Mitarbeiter mit den Tests beschäftigt waren. Bei Kindern werde ein Rachenabstrich mit einem Watte-Stäbchen gemacht, der wegen Symptomen einer Covid-Infektion von der Krankenkasse bezahlt werde, erklärt Straßburger.

Der Arzt ist enttäuscht, dass die neuen Regelungen erst am Freitag herausgegeben wurden: „Es wäre gut gewesen, wenn jemand daran gedacht hätte, dass die Regel einen Massenauflauf in den Praxen auslösen wird.“

„Kranke Kinder und besorgte Eltern kommen zu kurz“

Kranke Patienten mit besorgten Eltern seien durch die Überlastung zu kurz gekommen. Eigentlich hätten sich alle an das Einhalten der AHA-Regeln gewöhnt, am Montag aber sei alles anders gewesen, berichtet der Mediziner. „Es gab viel Frust und Unverständnis bei den Eltern.“

OZ-Umfrage: Wie finden Sie die Testpflicht bei Kita-Kindern in MV?

Straßburger zweifelt an der neuen Teststrategie. „Im 13. Monat der Pandemie wissen wir mittlerweile sicher, dass Kinder keine Superspreader sind und Kinder nicht schwer an Covid-19 erkranken – keine Lungenentzündung bekommen“, so der Kinderarzt. Zwar steige auch die Anzahl der positiven Fälle bei den Kindern und Jugendlichen, die Gruppen der 20- bis 45-Jährigen und der 45- bis 60-Jährigen hätten jedoch deutlich mehr Fälle. Aus diesem Grund wundert sich der Kinderarzt: „Warum also jetzt eine Verschärfung der Teststrategie bei den Kindern?“

Sorgen um die psychosoziale Entwicklung der Kinder

Straßburger erklärt, dass sich Kinderärzte seit der Öffnung der Kitas und Schulen an einer Surveillance (Überwachung) beteiligen. „Das heißt, wir machen täglich in unseren Sprechstunden bei kranken Kindern und Jugendlichen, die Husten oder Schnupfen und Fieber haben, einen PCR-Test und melden die Daten an das Landesgesundheitsamt. In der 13. Kalenderwoche seien von etwa 500 Tests 20 positiv gewesen. Das entspricht vier Prozent. „Wir testen also ohnehin schon einen erheblichen Anteil an Erkältungskindern und das schon über einen riesigen Zeitraum“, versucht der Arzt zu verdeutlichen.

Ein weiteres Thema mache dem Kinderarzt Sorgen: „Wir sehen jetzt nach dem zweiten Lockdown immer mehr die Folgen der sozialen Verinselungen der Kinder: Überfüllung auf Stationen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in den Praxen, Zunahme von Depressionen, Verhaltensstörungen und Spielsucht. Aber auch psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen haben zugenommen, ebenso gibt es mehr adipöse Kinder durch Bewegungsmangel und mehr Schwangerschaften von Minderjährigen.“

Für die Zukunft wünscht sich Straßburger, dass neue Regeln „besonnener und ruhiger“ eingeführt werden. „Wichtig ist, dass Kitas und Schulen geöffnet bleiben können, sonst werden Kinder und die ganze Familienstruktur belastet. Es müssen sich alle anstrengen, um die Verbreitung des Virus weiter zu verhindern“, erklärt Straßburger.

Von Nora Reinhardt