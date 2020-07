Rostock

Wer einen Reisepass oder Personalausweis beantragen möchte, kann künftig viel Zeit sparen. Denn für das nötige Passbild muss man nicht mehr extra zum Fotografen gehen, sondern kann es jetzt auch direkt im Ortsamt machen lassen. Neue Selbstbedienungsterminals machen’s möglich.

Die Geräte sind ab sofort in drei Ortsämtern zu finden und können mehr als fotografieren. Auch Fingerabdrücke und Unterschriften können die Terminals digital aufnehmen. Ein Angebot für alle, die „alles an einem Ort erledigen wollen“, sagt Ramona Scheffler, stellvertretende Leiterin des Ortsamts Mitte.

Anzeige

Fotos & Co. per Mausklick

Die Aufnahme der Daten ist denkbar einfach und unkompliziert. „Es dauert nur ein paar Minuten und ist praktisch selbsterklärend“, versichert Scheffler. So funktioniert’s: Der Automat sagt dem Nutzer, was er tun soll. Per Klick auf den Bildschirm kann sich der Antragsteller so durch die verschiedenen Schritte navigieren.

Weitere OZ+ Artikel

Zuerst wird das Foto gemacht. Dafür passt sich das Gerät automatisch der Körpergröße an – zwischen 1,25 Meter und 2,10 Meter groß darf die Person sein. Demnach ist die Nutzung für Kinder und Rollstuhlfahrer nur eingeschränkt möglich. Dann folgt die Aufnahme der Unterschrift. Diese wird mit einem Digitalstift direkt auf den Bildschirm gesetzt. Und schließlich kann der Nutzer bei Bedarf noch seine Fingerabdrücke scannen.

Vorgang kostet 4,20 Euro

Der ganze Prozess dauert keine fünf Minuten. Nachdem alle Daten erfolgreich erfasst wurden, werden sie an die zuständigen Sachbearbeiter des Amtes weitergeleitet. Hier erfolgt noch eine Identifizierung und endgültige Überprüfung der Daten. Und fertig ist der Passantrag. Kostenpunkt: 4,20 Euro.

Im Ortsamt Mitte steht nun ein Service-Terminal mit dem sich ganz leicht biometrische Daten aufnehmen lassen. Zum Beispiel Fotos, Unterschriften und Fingerabdrücke. Quelle: Anna-Katharina Fischer

Die Sprachnavigation ist wahlweise auf Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch oder Türkisch verfügbar. Alle erhobenen Daten werden für maximal 96 Stunden gespeichert. Das bietet den Vorteil, sich noch innerhalb von vier Werktagen für die Beantragung eines weiteren Ausweises entscheiden zu können. Wer beispielsweise zusätzlich zu seinem Perso noch einen Reisepass beantragen möchte, kann das mit den bereits gespeicherten Daten tun. „Durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sind die Service-Terminals zertifiziert“, weiß Scheffler.

Service in drei Ortsämtern

Bisher können Antragsteller die digitalen Passbilder im Ortsamt Mitte (Stadtmitte), im Ortsamt Nordwest 2 ( Lütten Klein) und im Ortsamt West ( Reutershagen) erstellen. Das Angebot werde bereits gut genutzt, so Scheffler. Wer lieber ein klassisches Passbild vom Fotografen einreichen möchte, kann das auch weiterhin tun. Die Mitarbeiter der Ortsämter stehen jedem Antragsteller zur Seite, um mit ihm die nötigen Schritte persönlich durchzuführen.

In Zeiten, in denen die Digitalisierung für viele höchste Priorität hat, soll auch Rostock mithalten.„Selbstbedienungslösungen gewinnen im Dienstleistungsbereich immer mehr an Beliebtheit“, äußert sich Vize-Oberbürgermeister Chris Müller-von Wrycz Rekowski. Deshalb wolle sich die Hansestadt auch in Zukunft weiter in diese Richtung bewegen – überall da, wo es technisch und rechtlich möglich sei.

Lesen Sie auch

Von Anna-Katharina Fischer