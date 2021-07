Rostock

Raser vor Schulen und Kitas, Drogenhandel in Parks und in der Innenstadt: Obwohl die Zahl der Straftaten in der Hansestadt seit Jahren rückläufig ist, wird der Ruf nach stärkerer Polizeipräsenz lauter. „Mehr Streifen, mehr Kontrollen – das ist es, was sich viele Bürger wünschen“, sagt auch Achim Segebarth. Doch Rostocks Polizeichef hat ein Problem: Ihm mangelt es an Polizisten auf der Straße.

480 Planstellen sind für Rostock vorgesehen, jede zehnte davon ist derzeit aber nicht besetzt: „Und ich fürchte, das wird sich auch so schnell nicht ändern“, so Segebarth. Und das ist noch nicht mal seine einzige Sorge: Nur sechs Jahre nach der Eröffnung wird es in der neuen Rostocker Polizeizentrale an der Ulmenstraße bereits zu eng. Jetzt soll mitten in der KTV ein Anbau her.

Zu lange gespart?

Dass die Rostocker Polizei zu wenig Leute hat – „wir kennen das seit Jahren“, sagt Segebarth. Doch die Lage spitzt sich zu. Segebarth spricht von einem alten Problem, das die Reviere in der Hansestadt mehr und mehr einhole: „Über Jahre hinweg wurde die Zahl der Planstellen bei der Landespolizei runtergefahren.“ Dann aber habe die Politik erkannt, dass es so nicht weitergehen kann – und den Schalter umgelegt.

„Auf dem Papier haben wir mehr Leute“, so Segebarth. Die Realität aber sieht anders aus: Noch immer gehen mehr Beamte in der Hansestadt in Ruhestand als neue, junge Kollegen nachrücken. „Die Ausbildung des Nachwuchs kommt nicht schnell genug voran. Wir gewinnen nicht genug junge Menschen für den Polizeidienst. Und bei denen, die sich für die Ausbildung entscheiden, haben wir auch noch eine hohe Abbrecherquote.“ Lichtenhagen, Dierkow, Ulmenstraße: „Uns fehlen überall Leute.“

Aktuell sind es laut Stellenplan exakt 48 unbesetzte Stellen. „Mal zum Vergleich: Das ist das komplette Revier im Nordosten der Stadt.“

Segebarth will mehr Kontrollen

Alles doch kein Problem, könnte mancher nun meinen. Schließlich lag die Zahl der Straftaten 2020 mit 18 794 Fällen auf dem niedrigsten Stand seit sechs Jahren. Segebarth sieht das aber anders: Denn erstens sei der starke Rückgang der Fälle im vergangenen Jahr auch auf die Pandemie und ihre Einschränkungen zurückzuführen und zweitens gäbe es trotzdem noch genug zu tun.

„Ich weiß genau, wo ich die Kollegen einsetzen würde: auf der Straße!“, sagt der Polizeichef. Zu Verkehrs- und Tempokontrollen käme die Rostocker Polizei kaum noch. Weil die Leute dafür nicht da sind. Auch bei der Rauschgiftkriminalität sei längst nicht alles im „grünen Bereich“. Auch dort würde Segebarth gerne mehr kontrollieren, stärkere Präsenz zeigen. Und er würde die ganz normalen Streifen ausbauen. „In der Stadt sichtbarer werden.“ Einfach unterwegs sein in Rostock, mit wachsamem Blick. Und wenn es nur dazu dient, dass sich die Menschen sicherer fühlen. Auch das sei Aufgabe der Polizei.

Auch bei der Kripo täte mehr Personal gut: „Damit wir bei den Ermittlungen schneller werden.“ Bis das Nachwuchsproblem gelöst ist, werde es noch dauern. Frühestens Ende 2022, eher Ende 2023 könnte die Personalnot ein Ende haben.

Ulmenstraße soll schon ausgebaut werden

Ein anderes Problem will Segebarth indes deutlich früher lösen: An der Ulmenstraße – dem Hauptsitz der Rostocker Polizei – herrscht Platznot. „Uns fehlen rund 1000 Quadratmeter für Büros, Umkleiden, Konferenz- und Beratungsräume“, so Segebarth. Kurios: Der Neubau im Herzen der KTV wurde erst 2015 nach vier Jahren Bauzeit eröffnet.

Wieso es jetzt schon eng wird: „Als die Ulmenstraße geplant wurde, waren die Voraussetzungen noch ganz andere: Damals gingen die Planer noch von sinkenden Personalzahlen aus. Und solche Bauvorhaben haben nun mal einen sehr langen Vorlauf.“ Einen zu langen? Segebarth will nicht bewerten, er stellt lediglich fest.

„Fakt ist, dass wir mehr Platz brauchen“, sagt er. Und deshalb sucht die Polizei nun Räume in der Nähe, die zunächst angemietet werden sollen. Auch ein Container-Dorf auf dem Innenhof war nach OZ-Informationen im Gespräch, doch das werde nicht günstiger als eine Immobilie anzumieten. „Langfristig wollen wir an der Ulmenstraße anbauen“, so Segebarth. Platz gibt es noch. Der wird bisher unter anderem für ein Parkhaus freigehalten, dass es noch immer nicht gibt. „Auch in Lichtenhagen müssen wir uns eine Lösung einfallen lassen. Auch dort mangelt es an Platz.“

