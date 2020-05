Peter Baumbach hat als Architekt und Künstler das Gesicht Rostocks mitgestaltet

Rostock

„Schon als Kind machte ich Bekanntschaft mit Steinen, Holz, Kies und Zement. Auch Kelle, Wasserwaage und Hammer hielt ich schon früh in der Hand. Kein Wunder, denn mein Vater war Maurerpolier“, erzählt Peter Baumbach. So ist es nicht verwunderlich, dass er dem Sohn empfahl, sich den Wunsch, Archäologe zu werden, aus dem Kopf zu schlagen. Anstatt nach Altertümern zu graben und sie zu sammeln, sei es doch besser, Häuser zu bauen.

„So wurde ich also Architekt. Doch meiner Sammelleidenschaft habe ich bis heute nicht abgeschworen“, sagt Peter Baumbach. Unstillbar ist seine Neugier auf Bilder, Steine, Geschichten und Orte. Und vor allem immer wieder auf Menschen.

Gelegenheit, sich als Architekt zu beweisen

Diese ständige Suche, diese Entdeckerfreude, macht er auch zu seinem beruflichen Credo: „Als Architekt sah ich meine Aufgabe immer darin, Orte und ihren Geist zu entdecken, mit meinen Bauten Maß zu halten und vor allem mit meiner Arbeit zu dienen.“ 1960, eben 20 Jahre alt, nimmt Baumbach ein Architekturstudium in Dresden auf. Professoren, wie beispielsweise Rolf Göpfert, Leopold Weil und Helmut Trauzettel, sind dort seine Lehrer und prägen ihn. Nach dem Studium erhält er das Angebot, an der Hochschule zu bleiben.

Doch Ute, seine Kommilitonin und spätere Frau, erhält nach dem Studium 1964 ein Angebot aus Rostock. Sie wird dort Mitarbeiterin des Architekten Prof. Dr. Wolfgang Urbanski. Peter Baumbach folgt ihr in die Bezirksstadt an der Küste, sucht dort aber zunächst vergeblich eine Stelle als Architekt. Schließlich findet er im Wohnungsbaukombinat (WBK) eine Anstellung als Technologe. Schneller als gedacht bekommt er nun die Gelegenheit, sich auch als Architekt zu beweisen.

Denn Mitte der 1960er Jahre wird darauf orientiert, die Zentren der DDR-Bezirksstädte im sozialistischen Sinne umzugestalten. Mit Hilfe von Städtebau-Wettbewerben sollen dafür beste Lösungen gefunden werden. Mit seiner Frau und seinem Kollegen Robert Waterstraat beteiligt er sich 1967 am Wettbewerb für das Zentrum der Chemiearbeiterstadt Halle-West.

Verantwortung für das neue Wohngebiet Evershagen

Das Kollektiv aus Rostock gewinnt den 2. Preis. Nach weiteren erfolgreichen Wettbewerbsteilnahmen erreicht den jungen Architekten ein verlockender Ruf aus der Hauptstadt. Die Bauakademie der DDR bietet ihm eine Aufgabe im Experimentalstudio des bekannten Architekten Prof. Hermann Henselmann an. Wie entscheiden?

In Rostock will man Peter Baumbach nicht ziehen lassen, trägt ihm deshalb die städtebauliche und architektonische Verantwortung für das neue Wohngebiet Evershagen an. Der Architekt bleibt. „Ich kann heute sagen, dass das eine gute Entscheidung war.“ Sei doch gerade die Planung für diesen Stadtteil zum Schlüssel für sein weiteres Leben geworden, meint er.

„Wenn keine Widerstände da sind, passiert nichts“

Baumbach und seine Mitstreiter wollen helle, lichte Wohnungen bauen und großzügige, abwechslungsreiche Wohngebiete gestalten. In Evershagen folgt er seinem später immer wieder bewährten Prinzip: „Wenn keine Widerstände da sind, passiert nichts, dann muss ich mir selbst einen Widerstand aufbauen“. In diesem Fall bedeutet das, mit Überkommenem zu brechen: Weg von der ausschließlich zeilenförmigen Bebauung! Hin zur konsequenten Trennung von Straßen- und Gartenräumen!

Mit verschiedenartigen städtebaulichen Räumen, unterschiedlichen Gebäudeformen und -höhen und verstärktem Einsatz von Klinkern geben Peter Baumbach und sein Architekten-Kollektiv erstmals in der DDR einem Wohngebiet solch unverwechselbares Gesicht.

Einheit von Architektur und Kunst schaffen

Und noch etwas ist neu. „Architektur und Kunst bildeten für mich, der ich selbst gerne male, zeichne und Skulpturen schaffe, immer eine Einheit“, betont der Architekt. Deshalb gewinnt er bedeutende Bildende Künstler, unter ihnen Ronald Paris und Reinhard Dietrich, dafür, Fassaden des neuen Stadtteils bildkünstlerisch zu gestalten. Erfahrungen, die anschließend auch in andere Stadtteilen einfließen.

Besonders Schmarl gilt Baumbach dabei als „das sich einprägende, gestalterisch stärkste Wohngebiet in diesem Bereich des Rostocker Nordwestens“. Er und sein Kollege Jürgen Deutler setzen dort auf große raumbildende Rundformen, in die turmartige Bauten integriert sind, und abwechslungsreich gestaltete Fassaden.

Entwirft Fünfgiebelhauses am Rostocker Uniplatz

Zu einem Meilenstein im Schaffen Baumbachs wird auch der Bau des Fünfgiebelhauses am Rostocker Universitätsplatz: „Ich wollte an diesem besonderen Ort einen Wohnhauskomplex entstehen lassen, in dem Läden, Gaststätten und ein Glockenspiel untergebracht werden sollten. Eine Garantie für eine belebte Innenstadt.“

Mit den für diesen Platz ursprünglich typischen Giebelhäusern nimmt er den historischen Formenkanon auf: „Für mich ist es entscheidend, den Geist eines Ortes aufzuspüren und ihn architektonisch umzusetzen.“ Auch deshalb versichert er sich bei diesem außergewöhnlichen Vorhaben wiederum der Unterstützung durch Bildende Künstler. Inge und Jo Jastram, Wolfgang Friedrich oder Lothar Sell sind nur einige Künstler, die nun zum unverwechselbaren Gesicht des Fünfgiebelhauses beitragen, das bis 1987 in industrieller Plattenbauweise entsteht.

Arbeitet einige Zeit in Äthiopien

Im selben Jahr erreicht der Oberbürgermeister von Addis Abeba, dass die Baumbachs, entgegen dem Willen von Verantwortlichen in Berlin und Rostock, die Genehmigung erhalten, nach Äthiopien zu reisen, um dort als Experten für Architektur und Stadtplanung zu arbeiten. Dort unterbreiten sie Vorschläge für die Gestaltung repräsentativer Plätze im Zentrum von Addis Abeba, planen eine Stadthalle und die südwestliche Erweiterung der Hauptstadt.

Nach der Wende kehrt das Ehepaar nach Rostock zurück. Nun ist Peter Baumbach als freier Architekt tätig. Er entwirft unter anderem Wohnbauten in Toitenwinkel, das Mecklenburgische Hallenhaus auf dem Iga-Gelände und die Kulturbrauerei in Stralsund. Fast 15 Jahre lang pendelt er bis 2005 zwischen Rostock und Berlin. Als vom Land Berlin berufener Professor auf Lebenszeit betreut er dort an der Kunsthochschule Weißensee Studenten auf ihrem Weg zu Architekten: „Eine für mich ganz wichtige und beglückende Zeit.“

Als Peter Baumbach kürzlich seinen 80. Geburtstag feiert, findet er vor den Gratulanten die Worte: „Ich blicke zufrieden auf mein bisheriges Leben zurück. Es war reich und schön!“

Von Werner Geske