Rostocks Zukunft – sie liegt im Osten der Stadt. Direkt am Wasser, nur wenige Gehminuten von der Innenstadt entfernt. Seit mehr als zwei Jahren arbeitet die Stadtverwaltung an Planungen für den neuen Osthafen. Dort soll zur Buga 2025 nicht nur das neue „Warnow-Quartier“ entstehen – nein, der gesamte Bereich rund um den Petridamm soll umgestaltet werden.

Ideen gibt es viele, aber auch Konfliktpotenzial: Denn rund um die Straße Altkarlshof haben viele Firmen ihren Sitz – die Riedelsche Baustoffhandlung, FSN Fördertechnik, die Stadtentsorgung zum Beispiel. Und die fürchten, dass sie im Zweifelsfall sogar enteignet werden könnten, wenn sie sich gegen die neuen Planungen der Stadt stellen. 700 Jobs seien dann in Gefahr. Am Mittwoch soll erstmals die Politik über den Osthafen beraten.

Das hat die Stadt am Osthafen vor

„Durch die Planungen zur Buga ist auch das Areal am Osthafen wieder in unseren Fokus gerückt“, sagt Ralph Müller, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Er spricht von einem „besonderen Teil“ der Hansestadt, einem Kleinod in der Nähe der City. „Und ich denke, dass alle Beteiligten sich einig sind, dass wir dort noch echt Potenzial haben.“

Bereits 2020 – Mitten in der Pandemie – stieß sein Amt erste Planungen für das Areal an. Sogar einen ersten Ideen-Workshop gab es. Kommunalpolitiker waren damals im Sommer dabei, Planer, Fachleute. Die Intention hinter dem Ganzen: Die Stadtplanung möchte das Viertel umbauen, neu und weiterentwickeln. Wo ist zum Beispiel noch Wohnungsbau am Wasser möglich? Wo kann noch Platz für Firmen und Büros entstehen?

Neue Betriebe sollen angelockt werden – möglichst aus Zukunftsbranchen, Start-ups etwa. Die alten Brachflächen sollen wieder genutzt und auch die Verkehrssituation soll komplett neu überdacht werden.

So könnte das neue Viertel aussehen

Vier Visionen haben die Arbeitsgruppen bereits entwickelt. Stadtplaner Müller betont jedoch: „Das sind nur erste Gedankenspiele. Ob es wirklich so kommt – das ist völlig offen.“ Einen inoffiziellen Namen gibt es aber bereits: Petritor-Vorstadt.

Zur Debatte steht unter anderem, ob der Petridamm verlegt werden kann – um mehr Raum für Entwicklung zu schaffen, den Verkehr aus dem neuen Viertel rauszuhalten. Stattdessen ist ein Vorschlag, am neuen Osthafen eine Art Marktplatz zu schaffen. Auch die Theaterwerkstatt könnte dort hinziehen.

Die bisherigen Flächen des Gewerbegebietes sollen neu überdacht werden. Idealvorstellung der Stadtplaner: Statt Industrie- und Gewerbebetrieben sollen direkt am Wasser Büros, Dienstleistungsunternehmen, die Kreativwirtschaft angesiedelt werden. Das „klassische“ Gewerbe soll in die zweite oder dritte Reihe umziehen.

Ebenfalls ein Ansatz: Die Zingelwiesen sollen zu einer Art Park werden, die Wasserläufe hin zur Warnow renaturiert werden. Am Rande könnte „hochwertige“ Wohnbebauung entstehen. In anderen Versionen sind am Rande des Grüns Sport- und Spielanlagen vorgesehen.

So soll es weitergehen

Stadtplaner Müller will von der Bürgerschaft nun „grünes Licht“ für eine sogenannte „städtebauliche Entwicklungsmaßnahme“. Er räumt ein: Sobald der Prozess offiziell gestartet ist, geht in dem Quartier erst mal nichts mehr. Es dürfen keine neuen Gebäude gebaut werden, die bestehenden dürfen auch nicht abgerissen werden. Für mindestens ein Jahr gilt ein Quasi-Veränderungsstopp. Zudem sollen – je nach dem, für welchen Ideen sich die Stadt am Ende entscheidet – auch Grundstücke neu geordnet werden.

„Ja, wir würden dann in gewissem Maße auch in die Eigentumsrechte der Anwohner eingreifen“, sagt Müller. Eine Enteignung sei das aber nicht. Dennoch: Die Stadt hat im Zuge des Verfahrens das Recht, von jedem Eigentümer Flächen zum aktuellen Wert zu kaufen. Später können die alten Eigentümer dann die Areale auch zurückkaufen. Allerdings zu einem höheren Preis.

„Dieses Verfahren ist nicht ganz leicht. Aber Planer und Experten haben uns zu diesem Weg geraten“, sagt Müller. Nur so könne die Stadt am Ende die Interessen der Allgemeinheit auch durchsetzen. Und außerdem: „Ob sich überhaupt etwas verändert und wenn ja was, das steht ja noch gar nicht fest.“ Die Stadt wolle niemandem etwas wegnehmen, sondern den Firmen am Ende sogar helfen. „Tabula rasa wird es nicht geben.“

Was sagen die Betroffenen?

Die Sorgen bei den Betrieben im Quartier sind dennoch riesig. „Wir wussten von den Ideenwerkstätten, waren aber nicht eingeladen. Wir sind bisher völlig außen vor“, kritisiert Tom Scheffler, Geschäftsführer von FSN Fördertechnik und Vorsitzender der Interessengemeinschaft Osthafen. Wenn er Stadtplaner Müller von „Kreativwirtschaft“ reden hört, fürchtet Scheffler: „Wir sollen uns also verziehen.“

Die Firmen wollen sich einer Entwicklung nicht verschließen: „Alle hier haben Ideen, wollen wachsen. Es geht immerhin um 700 Jobs. Warum sind unsere Ideen nicht gefragt?“ Gegen Enteignungen – auch wenn sie so nicht genannt werden – würden sich die Unternehmen wehren: „Diese Grundrechtseingriffe machen wir nicht mit. Wir wollen aber gerne mitreden.“

Die CDU haben die Betriebe bereits auf ihrer Seite: „Flächenpotenziale zu analysieren und klugen Nutzungen zuzuführen, ist ein wichtiges Anliegen der Stadtplanung. Im Falle des Osthafens verkennen einige Verantwortliche aber die erfolgreiche Entwicklung renommierter Unternehmen”, sagt Fraktionschef Daniel Peters. Und CDU-Wirtschaftssprecher Helmut Schmidt ergänzt: „Mit Sicherheit lassen sich Potenziale bergen, die für Rostocks Entwicklung positiv sein dürften. Die etablierten Unternehmen, insbesondere am Osthafen, dürfen aber keineswegs Schaden nehmen.”

Von Andreas Meyer