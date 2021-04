Rostock

Unerwartete Reparaturen, Spielsucht, falsches Liebesglück oder fehlendes Geld für die geplante Hochzeit oder den nächsten Urlaub – es gibt viele Gründe, aus denen die Menschen zu Pfandleiherin Janice Baade kommen. Die 42-Jährige fragt nicht nach, aber sie hört zu. „Ich will einfach nur helfen“, sagt sie. Gehört hat sie so schon viele bewegende Geschichten.

„Meine Kunden reichen von gut situierten Menschen, die nicht an ihre Anlagen rankommen und kurzzeitig Geld benötigen, bis hin zu den sozial Schwächsten“, sagt sie. Doch der Schritt, zum Pfandleiher zu gehen, koste oft große Überwindung. „Während das in Städten wie Hamburg oder Berlin eher normal ist, ist das Schamgefühl der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern noch sehr groß“, hat sie erlebt. „Die Angst ist, dass jemand mitkriegt, dass es ihnen nicht so gut geht“, sagt Baade. Dabei sei es nichts anderes, als bei der Bank einen Kredit aufzunehmen, um einen kurzfristigen Engpass zu überbrücken. „Dieses Denken muss aus den Köpfen der Leute raus“, sagt sie.

„Man hilft Menschen in einer Notlage“

Seit 2010 betreibt Baade ihr Unternehmen „JJ Ostseepfandleih“ in Rostock Sievershagen – und das zusätzlich zur Leitung des Familienbetriebes, des Autohauses „Autoservice Rostock-West“. „Die Idee entstand unter anderem, weil ich im Fernsehen die faszinierenden Pfandleihhäuser gesehen habe“, verrät sie.

Eine spezielle Ausbildung brauche man dafür nicht: Voraussetzung sei lediglich ein gutes Führungszeugnis. Zudem müssten die Pfandgegenstände ordnungsgemäß gelagert werden und das Gebäude alarmgesichert sein, so Baade.

Um keine großen Investitionen zu tätigen, habe sie ihr Büro zunächst im Autohaus eingerichtet. „Das war eine sehr gute Entscheidung“, sagt sie rückblickend. „Bei den Mieten in Rostock hätte ich den Laden sonst längst wieder schließen müssen.“

Auch, wenn sie der Job nicht reich mache – bereichernd sei er auf jeden Fall, sagt Baade. „Es ist auf jeden Fall eine gute Sache“, sagt sie. „Man hilft Menschen, aus einer Notlage herauszukommen. Der Kunde lässt ein Pfand da, kriegt kurzfristig Geld und kann es dann wieder auslösen, ohne dass es jemand mitbekommt.“

Spezialisiert hat sie sich auf Schmuck, aktuelle technische Geräte wie Laptops, Handys und Kameras sowie Münzen. „Je nach Anfrage nehmen wir auch Pkw, weil wir ja in der Branche sind“, sagt Baade. Dennoch habe sie schon die kuriosesten Dinge angeboten bekommen: „Ich hatte schon Anfragen für ein Aquarium, eine Hüpfburg und ein Pferd“, sagt sie.

Bewegende, persönliche Geschichten

Auch die persönlichen Geschichten der Kunden seien oft sehr bewegend: „Ein Kunde wollte sein Auto verpfänden und hat mir erzählt, dass er das Geld einer Internetbekanntschaft aus der Ukraine schicken will, die er noch nie gesehen hat“, verrät Baade. „Dem habe ich natürlich geraten, es sein zu lassen, weil er sein Geld vermutlich nie wieder gesehen hätte“, erinnert sie sich. Das Spektrum reiche von der vorgespielten Liebe, bei der eine Frau ihr ganzes Geld an den Angebeteten überwiesen habe, „bis hin zur spielsüchtigen Oma, die ihr ganzes Geld verprasst hat“, so Baade. Hin und wieder gebe es natürlich auch positive Geschichten: „Zum Beispiel wenn jemand Geld braucht, weil er sein Bad sanieren oder seine Hochzeit feiern will“, sagt Baade.

Auch einige „Schwarze Schafe“ habe sie bereits unter ihren Kunden erlebt: „In der Vergangenheit wurde leider auch schon Diebesgut abgegeben, wie beispielsweise geklaute Handys. Aber das lässt sich meist relativ schnell klären, weil sich die Kunden bei mir mit dem Ausweis legitimieren müssen“, so Baade. Bei Uhren und neuen Handys müsse der Kunde zudem einen Kaufbeleg vorweisen.

Zwischen einem und drei Monaten könne man bei ihr in der Regel sein Pfand „beleihen“ und diese Frist noch einmal verlängern. Für technische Geräte bekomme man rund 40 Prozent des Gebrauchtwertes ausgezahlt. Die Gebühren bemessen sich nach dem jeweiligen Wert des Pfandgegenstandes.

99 Prozent der Kunden holen ihr Pfand wieder ab

„In 99 Prozent der Fälle holen die Kunden ihr Pfand wieder ab“, sagt Baade. Andernfalls werde es versteigert. „Den Mehrerlös erhält der Kunde. Meldet dieser sich nicht innerhalb von zwei Jahren, bekommt das Geld der Staat. Ich habe also gar kein Interesse daran, dass der Kunde sein Pfand nicht abholt“, sagt Baade. Im Gegenteil: „Wenn die Leute ihr Pfand nicht wieder auslösen können, macht mich das eher traurig. Oft sind es Gegenstände, die sie sich mühsam zusammengespart haben“, sagt sie. „In diesen Fällen können wir uns meist darauf einigen, dass ich das Pfand ankaufe und es dann veräußere.“

Dass in der Corona-Krise die Leute vermehrt kommen, hat Baade nicht erlebt. „Im Gegenteil, das Geschäft ist eher rückläufig, weil die Leute ja zurzeit nicht viel machen können“, sagt sie. Trotzdem hat sie Mitgefühl mit jedem, der sie um Hilfe bittet: „Vielen, die anrufen, kann ich nicht helfen, weil sie zu alte Pfandgegenstände haben“, sagt Baade. „Früher habe ich oft Verlust gemacht, weil ich mit dem Herzen entschieden habe. Aber ich muss auch betriebswirtschaftlich denken.“

Auch bei den Kunden, die zu ihr kommen, leistet Baade manchmal fast therapeutische Arbeit. „Seien sie nicht traurig, es kommen auch wieder bessere Zeiten“, macht sie den Hilfesuchenden dann so manches Mal Mut. „Einem Kunden habe ich auch schon mal einen Zwanziger geschenkt, weil ich sein Pfand nicht nehmen konnte. Aber das sollte natürlich nicht zur Gewohnheit werden“, sagt sie und lacht.

Von Stefanie Büssing