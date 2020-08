Pfarrscheune Lichtenhagen-Dorf am 16. August in der Fernsehlotterie

Lichtenhagen-Dorf

Die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie werden am Wochenende von Cornelia Buck, Christel Ehlers und Pastorin Anke Kieseler präsentiert. Damit rückt bei der Bekanntgabe der Zahlen am Sonntag, dem 16. August, um 17.59 Uhr und 19.59 Uhr in der ARD die Pfarrscheune Lichtenhagen-Dorf in den Mittelpunkt. Der Umbau des denkmalgeschützten Hauses wurde durch den Losverkauf der Soziallotterie mit 300 000 Euro gefördert. Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Fernsehlotterie allein in Mecklenburg-Vorpommern fast 1,4 Millionen Euro für elf soziale Projekte gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt.

Eröffnung mit Open-Air-Gottesdienst am 13. September

Die Kirchengemeinde Lichtenhagen-Dorf baute ihre Pfarrscheune zu einem Kommunikations- und Begegnungszentrum für alle Menschen aus, mit einem großen Gemeinde- und Veranstaltungsraum sowie verschiedenen Gruppenräumen. „Früher hatten wir keinen Ort in Lichtenhagen, an dem sich viele Generationen treffen können. Das ist jetzt möglich in dieser Scheune. Das Haus ist barrierefrei; sowohl ins Erdgeschoss aber auch in die oberen Räumlichkeiten kann jeder kommen, unabhängig vom Alter oder ob jemand im Rollstuhl sitzt“, erklärt Gemeindepädagogin Cornelia Buck. „Besonders schön ist für mich, dass sich hier nicht nur Menschen treffen, die tatsächlich zur Kirchengemeinde gehören, sondern dass wir so die Schwelle vielleicht niedriger halten können und die Menschen sich so angesprochen fühlen von dem, was hier passiert. Es ist viel Raum da für die Vereine des Dorfes oder die Schule, die den Platz hier nutzen können“, freut sich Pastorin Anke Kieseler. Die Eröffnung der Scheune ist am Sonntag, dem 13. September um 14 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst geplant.

Seit 1956 erzielte die Deutsche Fernsehlotterie dank ihrer Mitspieler einen karitativen Zweckertrag von über zwei Milliarden Euro. Damit konnte die Soziallotterie über ihre zugehörige Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 9300 Projekte fördern. 2019 wurden insgesamt rund 47,5 Millionen Euro an 368 soziale Projekte vergeben. Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen fließen jedes Jahr über die Stiftung in den guten Zweck. Kindern, Jugendlichen, Familien, Senioren, Menschen mit Behinderung oder schwerer Erkrankung wird so ein besseres Leben ermöglicht. Die geförderten Projekte sollen dabei das solidarische Miteinander stärken.

Von Doris Deutsch