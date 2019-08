Lichtenhagen-Dorf

Grundstein, Zeitkapsel und Spendenziegel sind nun vereint in einer Wand. Thorsten Vosgerau von der Firma Boyke hat sie gestern mit tatkräftiger Unterstützung von Pastorin Anke Kieseler und dem Leiter des Scheunenausschusses, Friedrich Heilmann, eingemauert. In der Pfarrscheune in Lichtenhagen-Dorf, die zu einem „Kommunikations- und Begegnungszentrum“ umgebaut wird.

„Am 9. Juli 2018 war Baubeginn“, erinnert sich Heilmann. „Drei Monate später als geplant, weil wir keine Baufirmen finden konnten.“ Zuvor war das vollgestopfte Gebäude aus dem Jahr 1895 entrümpelt und ein zünftiges Scheunenfest gefeiert worden. Auf diesem waren die ersten 25 Spendenziegel verkauft worden.

Tonziegel aus Manufaktur Glindow

Es war eine Idee des Fördervereins zum Erhalt des Kirchenensembles, Tonziegel brennen zu lassen und diese zugunsten des Bauprojektes zu verkaufen. „Es ist ein schönes Symbol der Beteiligung an so einem Vorhaben“, sagt Vereinsvorsitzende Ulrike Küster. So habe das Projekt von Anfang an auf breiter Basis gestanden. „Wir haben noch dreimal Ziegel nachbestellen dürfen“, berichtet Küster.

Insgesamt waren es 105 Steine, die in der Ziegelmanufaktur Glindow in Brandenburg gefertigt wurden. Mit Nummern und einem extra entwickelten Stempel versehen, der die Lichtenhäger Kirche samt Pfarrscheune zeigt. Ein Ziegel der limitierten Auflage kostet 100 Euro. „Es ist nur noch einer übrig“, freut sich Ulrike Küster. „Den nehme ich“, sagt Bürgermeister Uwe Barten und drückt der Vereinschefin 100 Euro in die Hand.

Grundschüler schwitzten beim Spendenlauf

Einwohner und Sympathisanten des Projektes haben auch andere Spenden-Möglichkeiten genutzt. Die Kinder der Grundschule haben in einem Spendenlauf 2222 Euro für die Pfarrscheune erkämpft. Das Sommercafé im Pfarrgarten wurde ins Leben gerufen. „Seit vier Jahren bekommen wir dort soviele Kuchen gespendet“, berichtet Küster.

Pastorin Anke Kieseler stellt den Gästen der Grundsteinlegung Henny aus Lichtenhagen-Dorf vor. „Sie ist gerade zur Schule gekommen und hat im Sommer Marmelade gekocht und und zugunsten unseres Bauprojektes verkauft“, erzählt die Pastorin, ihr Bruder Alfred habe Blumensträuße angeboten. Vereinsvorsitzende Küster ist begeistert: „Wie so ein Projekt doch mobilisiert, viele Kräfte, Energie und gute Laune bündelt.“

Spendenziegelwand ensteht im Foyer

In zurückliegenden Jahr wurde in dem alten Gemäuer aus dem Jahr 1895 kräftig gewerkelt. Entkernt, Mauern gezogen, Balken freigelegt und wenn nötig ersetzt, Leitungen gezogen, geputzt, gezimmert, Fenster eingebaut. „Unheimlich viel Arbeit“, berichtet Heilmann. Am 6. Juni war Richtfest.

Der Rohbau ist weitgehend abgeschlossen, auch wenn gestern erst offiziell mit dem Mauern der Spendenziegelwand im künftigen Foyer der Scheune begonnen wurde. Unter dieser wurde die Zeitkapsel eingelassen. Gefüllt mit Bauzeichnungen, Tages- udn Kirchenzeitungen, Gemeindeblatt, Euromünzen, Einkaufswagen-Chip in Kirchenprägung und einem persönlichen Brief an die Nachfahren.

Brief an die Nachwelt in der Zeitkapsel

In diesem beschreibt Anke Kieseler, seit 1994 Pastorin in Lichtenhagen-Dorf, dass die Kirchgemeinde 900 Mitglieder zähle und Kirche und Pfarrhaus umfassend saniert werden. Sie erzählt der Nachwelt, dass die Pfarrscheune gerade umgebaut wird und dieser Ort des Miteinanders in einigen Monaten belebt werde. „Gottes Segen hat diese Kirchgemeinde schon über Jahrhunderte begleitet, möge das auch in der Zukunft so sein.“

Dann übergibt sie die Zeitkapsel, die wie schon die Kirchturmkugel aus Blei gefertigt wurde, an Karl-Albrecht Stuhr. Der Heizungsbauer aus Elmenhorst lötet den Zylinder zu, der nun allen chemischen und biologischen Bedrängnissen trotzen wird. Gemeinsam wird die Bleikapsel eingemauert.

Umbau kostet knapp zwei Millionen Euro

Der Umbau der Pfarrscheune kostet insgesamt 1,96 Millionen Euro „350 000 Euro müssen wir an Eigenmitteln aufbringen“, sagt Ausschuss-Chef Heilmann. Da sind all die Spenden drin. Eine Crowfunding-Aktion wurde im Frühjahr gestartet. Da kamen 11504 Euro zusammen, die für den Ausbau eines Raumes im Obergeschoss der Scheune genutzt werden.

Das neue Begegnungszentrum bietet Platz für alle. Im großen Saal können Gemeindeveranstaltungen stattfinden, Hochzeiten, Konfirmationen, runde Geburtstage gefeiert werden. „Wir haben die Wände frei von Lampen gehalten, damit wir Ausstellungsraum haben“, sagt Heilmann. Sanitärräume, Küche, Lager und Technik werden im Erdgeschoss untergebracht. Eine Etage drüber sind drei Räume zur Nutzung vorgesehen. „Zum Proben für unsere Chöre zum Beispiel“, so Heilmann.

Alles barrierefrei und nutzbar für alle

Außerdem gibt es im Obergeschoss zwei Wohnungen, die mit Fahrstuhl erreichbar sind und für kirchennahe Mieter vorgehalten werden. „Es ist der erste Ort im Dorf, der komplett barrierefrei ist und von allen genutzt werden kann“, betont Pastorin Kieseler. „Das ist das Besondere an dieser Pfarrscheune.“

Von Doris Deutsch