Rostock

Während der Fahrt ist ein Pferd in Rostock seinem Besitzer aus dem Autoanhänger gesprungen und hat am Freitagmorgen für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war das Tier am Morgen südlich vom Schutower Kreuz auf dem Autobahnzubringer zur Autobahn 20 vom Hänger geflohen. Der Besitzer konnte erst mit Hilfe der Tierrettung das verängstigte Pferd einfangen, der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Das Pferd wurde bei dem Vorfall verletzt. Es kam zu Staus. Betroffen war vor allem die Fahrtrichtung zur A20, die nach Lübeck, in den Osten und zur A19 nach Berlin.

Von RND/dpa