Stuthof

Einen Pferdetag für ganz besondere Kinder hat der Fahr- und Reitverein Stuthof am 24. August organisiert. „Für Kinder mit Handicap, die nicht gesund sind oder schwere Schicksalsschläge erleben mussten“, erklärt Diana Wollenberg. Die Pferdewirtschaftsmeisterin hatte die Idee, holte viele Sponsoren und die Ehrenamtsstiftung ins Boot und organisierte mit Pferdefreunden den Tag.

Kinder malten Ponys an

Freya reitet gerade mit ihrem Einhorn dem Papa auf einem Steckenpferd davon. „Ich bin mit Freya zur Zeit in der Mutter-Kind-Kurklinik in Graal-Müritz, weil wir einen Trauerfall in der Familie haben“, erzählt Manja Hölzl, die wie andere Eltern auch mit Kindern zum Fest eingeladen wurde. An vielen Stationen wurde gebastelt, gespielt, gemalt. Natürlich wird auf einem Pferdehof geritten oder mit dem Kremser gefahren. Wissensparcour, Waldpädagogik, Pferdeshow standen auf dem Programm. „Ich habe ein Pferd angemalt“, sagt die fünfjährige Freya ganz begeistert. Tatsächlich durften die kleinen Gäste Ponys mit Wasserfarben aufhübschen. Ein gelungener Pferdetag. „Wiederholung definitiv“, verspricht Diana Wollenberg.

Von Doris Deutsch