Rostock

Das lange Wochenende steht vor der Tür und Mecklenburg-Vorpommern macht sich locker: An diesem Donnerstag und in den folgenden Tagen treten mehrere Corona-Lockerungen in Kraft. Im Veranstaltungskalender sieht’s dennoch leider recht übersichtlich aus. Auf beliebte Pfingst-Events, wie den Pfingstmarkt in Rostock, das Teterower Bergringrennen oder die landesweite Aktion „Kunst offen“, müssen wir erneut verzichten. Und auch das Wetter lässt Vorhersagen zufolge wohl eher zu wünschen übrig. Kein Grund zum Trübsal blasen. Es gibt genug Möglichkeiten, mit denen wir es uns Pfingsten schön machen und die drei freien Tage abwechslungsreich gestalten können.

Wichtig zu Pfingsten: Diese Regeln gelten in MV

Zu Pfingsten Naturschönheiten in MV kennenlernen

Ob bei Sonnenschein oder Regen – Mecklenburg-Vorpommerns Natur ist immer ein Erlebnis. Ein Ausflug in den Nationalpark Müritz, die Rostocker Heide oder in die Stubnitz auf der Insel Rügen lohnt sich, denn bis der Tourismus im Land wieder richtig loslegt, haben wir diese schönen Fleckchen fast für uns allein. Wer keine Lust hat auf weite Wege, dem bieten Stadtparks und Anlagen wie der Botanische Garten in Rostock eine naheliegende Alternative.

Geht gut am langen Wochenende: Strandtag mit Schuss

Bei Schirmchendrinks vom Sommer träumen – das geht ab 23. Mai in den Beachclubs des Landes. Dazu zählt zum Beispiels Schusters Strandbar in Warnemünde. Sie will Gäste am Pfingstsonntag mit neuen Cocktails verwöhnen. Auch der zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn gelegene Deck Beach Club öffnet am Sonntag und bietet zu coolen Drinks einen Traumblick aufs Meer.

See/hnsuchtsort mit Wellness-Faktor

Apropos Strand: Der ist auch eine gute Alternative für alle, die Wellness vermissen. Die Meeresbrise pustet den Kopf frei und enthält Aerosole. Diese fördern eine tiefere Atmung, können Nasennebenhöhlenentzündungen lindern und bei chronischer Bronchitis helfen. Ein Ausflug in Seebäder, wie Binz auf Rügen oder Ahlbeck auf Usedom, ist gerade bei Schietwetter, wie es uns Pfingsten drohen könnte, eine gute Idee: Auf Promenaden und an der Waterkant sind dann deutlich weniger Menschen unterwegs und man kann die erholsame Ruhe genießen.

Royal lustwandeln in Schlossgärten

MV ist reich an Schlössern, Guts- und Herrenhäusern. Rund 2000 märchenhafte Immobilien gibt es im Land. Anwesen, wie Schloss Wiligrad am Schweriner See oder das Schloss Ludwigslust mit seiner weitläufigen Parkanlage, sind allemal eine Reise wert.

Kinder, wir machen was los

Rummel, Schwimmbad, Indoor-Spielplatz: Familien müssen aktuell noch auf vieles, was Spaß macht, verzichten. Pfingsten bietet Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Ob beim Stockbrotbacken im heimischen Garten, bei Kraftproben im Trimm-dich-Pfad des Rostocker Iga-Parks, beim durch eine Boßelpartie bereicherten Spaziergang – Abwechslung und kleine Abenteuer vertreiben Kind und Kegel die Langeweile.

Von Antje Bernstein