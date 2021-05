Restaurant-Besuch, Reisen, Grillen, Freunde treffen – so wollen wir das lange Pfingstwochenende gern verbringen. Viele Lockerungen vom Lockdown treten in Kraft. Gemäß der geltenden Corona-Regeln kennt der Spaß aber Grenzen. Die OZ sagt, was in Mecklenburg-Vorpommern möglich ist und was verboten.