Pfingsten in Rostock und Warnemünde: 5 Tipps für das lange Wochenende

Rostock

Karussell fahren, losen und Zuckerwatte naschen – normalerweise verbringen viele Rostockerinnen und Rostocker Pfingsten auf dem Rummel. Doch der Pfingstmarkt, Rostocks ältestes Volksfest, muss erneut coronabedingt ausfallen. Kein Grund, Trübsal zu blasen. In der Hansestadt gibt es viele Alternativen, die das lange Wochenende zu einem Erlebnis machen. Die OZ gibt fünf Tipps.

Abtauchen im Blütenmeer

Im Botanischen Garten blüht Ihnen was: Die Kirschallee bildet einen rosa Himmel und damit eine traumhafte Kulisse für Fotos. Wer das Naturschauspiel bestaunen und einen Ausflug ins Grüne mitten in Rostock machen möchte, kann das auch dieses Wochenende tun. Der Garten ist mit Ausnahme der Gewächshäuser am Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Wer statt im Blütenmeer lieber in der Ostsee abtauchen will, sollte keine Frostbeule sein: Das Wasser vor Warnemünde hat nämlich nur 13 Grad Celsius, vom noch nicht sehr sommerlichen Badewetter ganz zu schweigen.

Wild auf Tierbabys

Tierisch was los ist im Rostocker Zoo: Hier können Ausflügler die Außenanlagen besuchen, ohne einen Corona-Test vorlegen zu müssen. Zu entdecken gibt es hier gerade im Frühling jede Menge. Viele Zoobewohner haben Nachwuchs. Und die Publikumslieblinge sind ohnehin tierisch niedlich: Wenn Zwergflusspferd Onong baden geht, Faultier Elise lässig abhängt oder Jaguar-Mädchen Yuna mit Mama Mirenda rauft, kommt auch bei Beobachtern bestimmt keine Langeweile auf. Geöffnet ist der Zoo täglich von 9 bis 17 Uhr.

Kunst und Kulturgut entdecken

Auf spannende Einblicke in Werkstätten und Ateliers müssen Kunstliebhaber verzichten. Die landesweite Aktion „Kunst offen“ findet nicht wie gewohnt zu Pfingsten statt, sondern wurde auf den Spätsommer verschoben. Dafür will die Kunstszene online Aufsehen erregen und setzt dafür ein Herrenhaus in Szene: Auf Gut Hohen Luckow bei Satow (Kreis Rostock) stellt Maler Bodo Rott im Rahmen der Reihe „AiR – Artist in Residence“ eigenwillige Landschaftsgemälde und Illustrationen zu Goethes „Reineke Fuchs“ aus. Die Eröffnung der Schau, moderiert von Rostocks Kunsthallenchef Uwe Neumann, wird am Samstag um 15 Uhr online übertragen (Anmeldung zum Stream auf www.guthohenluckow.de). Wer statt Kultur lieber Natur erleben möchte, ist auf dem Gut richtig: Der Skulpturen- und Landschaftspark ist ist täglich geöffnet.

Rauf aufs Rad

Ob zu Fuß oder im Sattel: Das Pfingstwochenende lädt dazu ein, aktiv zu sein. Ob zum Spazieren, Skaten, Joggen oder Radfahren – in und rings um Rostock gibt es viele Strecken, die einen Ausflug wert sind. Vom Gehlsdorfer Ufer aus zum Beispiel gibt’s einen tollen Panoramablick auf Warnow und Innenstadt. Wer mehr Ausdauer hat, kann beispielsweise von Warnemünde nach Graal-Müritz radeln und dort einen Abstecher in den Rhododendronpark unternehmen. Für die insgesamt rund 45 Kilometer lange Tour sollten Sie aber etwas Zeit einplanen. Wer mit Kind und Kegel unterwegs ist, für den eignet sich die Strecke nach Papendorf. Sie führt aus dem Stadtzentrum kommend am Wasserturm in der Steintor-Vorstadt vorbei, geht nach Sildemow und verläuft, wenn man sich in Sildemow links hält, über einen kleinen Geheimweg in Serpentinen bis ans Ziel.

Ein XL-Rad dreht sich in Warnemünde: Das Riesenrad auf der Mittelmole darf wieder Fahrt aufnehmen. Täglich ab 11 Uhr können Besucher von den Gondeln den Ausblick auf das Ostseebad genießen. Genuss für den Gaumen gibt es auch: Pfingstsonntag öffnet unterm Rad die Außengastronomie mit jeder Menge Rummel-Spezialitäten.

Ausflugstipps in Mecklenburg: Diese Orte kann man nicht mit dem Auto erreichen

Leckere Landpartie

Rostocks Restaurants und Cafés haben ab Pfingstsonntag wieder geöffnet. Herrlich schlemmen lässt es sich aber auch abseits der Gaststätten. Beim Picknick im Rosengarten oder Grillen im Stadthafen zum Beispiel. Und wer sich Kalorienbomben ohne schlechtes Gewissen gönnen möchte, verbindet süße Kaffeekränzchen mit einer Landpartie: Rings um Rostock laden viele Hofcafés zu Kuchen und herzhaften Snacks ein. Dazu zählen zum Beispiel das Waldcafé Meyers Hausstelle in der Rostocker Heide, der Waldgarten des Ausflugslokals Schnatermann oder das Café Kuhstall in Sagerheide bei Sanitz.

Von Antje Bernstein