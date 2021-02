Rostock

Als Paul beschließt zu sterben, schlägt die Geburtsstunde einer Idee: Jeder, der wie Paul schwer krank ist und Pflege braucht, soll zu Hause rund um die Uhr professionell umsorgt werden und selbst bestimmen können, wie und von wem. Genau das möchten Julian Sturm-Schneider und Alexander Reymann ermöglichen und gründeten dafür eine besondere Dienstleistungsagentur.

Die beiden Männer sind Gesundheits- und Krankenpfleger, sie kümmerten sich um Paul, bis er sich entschloss, seine Beatmungstherapie und damit sein Leben zu beenden. Da war Paul gerade mal 25 Jahre alt und die Nervenkrankheit amyotrophe Lateralsklerose (ALS) so weit fortgeschritten, dass er sich nur noch mit den Augen verständigen konnte. Den Abschiedsbrief an seinen Bruder diktierte er seinen Pflegern per Buchstabentafel und Zwinkern. „Es war sehr emotional und aufreibend“, erinnern sich Julian Sturm-Schneider (32) und Alex Reymann (30).

Mehr Zeit und Aufmerksamkeit

Das Lebewohl ging ihnen zu Herzen, hinterließ aber auch das gute Gefühl, dass sie Paul die Zeit und Aufmerksamkeit schenken konnten, die ein herkömmlicher Pflegedienst kaum hätte aufbringen können. Dank des persönlichen Budgets. Es erlaubt schwer kranken und behinderten Menschen, selbst ambulante Fachkräfte als persönliche Assistenten anzustellen.

Paul heuerte Julian Sturm-Schneider und Alex Reymann an. Heute vermitteln die beiden bundesweit Pflegebedürftigen die passenden Leute und verhelfen ihnen damit zu einem weitgehend eigenständigen Leben.

Kampf mit Kostenträgern

2016 haben Reymann und Sturm-Schneider in Rostock die Beratungsagentur Ostsee-Intensivpflege gegründet. Sie bringen Pflegekräfte und -bedürftige zusammen, gestalten Einsatzpläne und nehmen für Betroffene den Kampf mit Kostenträgern auf. Dabei legen sie sich notfalls auch mit den Großen des Gesundheitswesens an: Als eine namhafte Krankenkasse einem sterbenskranken Jungen Hilfe verweigerte, schalteten die beiden Männer kurzerhand das Fernsehen ein. Nach dem Bericht im Sat.1-Magazin „Akte“ lenkte die Kasse ein.

Schon während ihrer Ausbildung haben Julian Sturm-Schneider und Alex Reymann erlebt, wie Patienten und Pflegekräfte unter dem zunehmenden Personalmangel und Profitstreben im Gesundheitswesen leiden: Versorgung nach Zeitplan, Pflegekräfte im Dauerstress, kaum Raum für individuelle Bedürfnisse. „Das wollen wir ändern. Wir stellen das ganze System auf den Kopf“, sagt Sturm-Schneider.“

„Wir waren schon immer Querköppe“

An Verbesserungsideen mangelte es den beiden schon in der Lehrzeit nicht: Auf der Kinderkrebsstation entwickelten sie 2011 den „Keimpirat“ – ein Haken, mit dem das Krankenhauspersonal Türen kontaktlos öffnen kann. So wollten sie verhindern, dass sich Krankenhauskeime ausbreiten und Patienten infizieren können. Generell hätten sie viele eingefahrene Arbeitsabläufe hinterfragt und sich damit bei Vorgesetzten nicht nur Freunde gemacht. „Wir waren schon immer Querköppe“, erzählt Sturm-Schneider und lacht.

Persönliches Budget Seit 2008 besteht ein Rechtsanspruch für behinderte und schwer kranke Menschen auf ein sogenanntes persönliches Budget. Betroffene sollen mit der Geldleistungen ihre behinderungsbedingt anfallenden Hilfen selbst „einkaufen“ können, etwa, indem sie selbst Assistenzkräfte fest anstellen. Ihnen wird somit mehr Selbstbestimmung ermöglicht.

Der Start in die Selbständigkeit war begleitet von viel Idealismus, aber wenig Erfahrung. „Wir haben am Anfang auch Fehler gemacht. Mittlerweile sind wir Profis“, sagt Reymann. Ihrem Motto seien sie von Beginn an treu geblieben: Sie wollen nicht Gewinnstreben sondern das Wohl ihrer Klienten in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, erklären die Dienstleister. Das persönliche Budget garantiere das, denn es „ist das beste Modell in der 1:1-Betreuung“, ist Alex Reymann überzeugt.

Entlastung für Angehörige

„Durch Paul haben wir gelernt: Du kannst zu Hause gepflegt werden – ohne einen Pflegedienst, der dir sagt, wie dein Tagesablauf auszusehen hat“, sagt Sturm-Schneider. Auch Pflegerinnen und Pflegern profitieren vom persönlichen Budget, weil sie als persönliche Assistenten besser bezahlt werden als im klassischen Pflegedienst, erklärt er.

Für Angehörige sei ihre Dienstleistung eine Entlastung, weil diese ihre Liebsten in guten Händen wissen und nicht ins Pflegeheim geben müssen.

Im Krankenbett an den Ostseestrand

Dass Pflege sich nicht in sterilen Zimmern abspielen muss, zeigen Reymann und Sturm-Schneider in den sozialen Netzwerken: Dort teilen die Jungunternehmer Bilder, wie sie mit Klienten idyllisch am See sitzen oder sie samt Krankenbett an den Strand von Warnemünde schieben.

Pflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Schwerkranken auch ungewöhnliche Wünsche wie Ausflüge nach Warnemünde erfüllt – das wollen Julian Sturm-Schneider und Alex Reymann ermöglichen. Quelle: privat

Die Onlinepräsenz bringt ihnen Klienten aus ganz Deutschland ein, von Hamburg bis ins Saarland. An die 60 Intensivpatienten – vom Kleinkind bis zum Greis – nutzen ihren Service bereits, sagt Sturm-Schneider.

Geschenke, Karten, Dankesbriefe

Darunter ist auch ein Mann, den viele chronisch Kranke kennen: Christian Bär. Er erhielt im Alter von 38 die Diagnose ALS, bloggt seither über die Nervenkrankheit und teilt sein Leben mit seinen aktuell 15 700 Followern auf Instagram. „Uns versorgt er regelmäßig mit Gin“, verraten Alex Reymann und Julian Sturm-Schneider lachend. Geschenke, Karten, Dankesbriefe – im Büro der beiden lässt sich ablesen, wie zufrieden ihre Klienten sind. Das motiviert.

Aktuell arbeiteten sie mit der Stadtverwaltung und dem größten Vermieter in Rostock, der Wohnungsgesellschaft Wiro, an Konzepten, mit denen Spielplätze in der Hansestadt barrierefrei umgebaut werden können, sagt Sturm-Schneider. Das Ziel: Kinder mit Handicap sollen nicht länger traurig zusehen müssen, wie ihre Freunde ohne sie Spaß haben.

Mit einem Spezialrollstuhl fuhr Julian Sturm-Schneider Patienten in Warnemünde ans Meer – Fußbad inklusive. Quelle: privat

In Warnemünde haben sich die beiden Unternehmer bereits im vergangenen Sommer als Wegbereiter erwiesen – mit einem Spezialrollstuhl. Den stellten sie an der Strandoase Treichel kostenlos allen, die nicht mehr oder nur schlecht laufen können, für Strandausflüge bis ans Wasser und Fußbäder in der Ostsee zur Verfügung.

Die nächste Idee ist bereits in Arbeit. Sturm-Schneider: „Wir planen einen Biolandhof.“ Dort sollen Patienten, die nicht in ein klassisches Heim möchten, gepflegt werden können.

Von Antje Bernstein