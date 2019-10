Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Clara Schumann ist wieder in aller Munde. Ihren 200. Geburtstag greift das Volkstheater Rostock auf und würdigt ihn innerhalb des 2. Philharmonischen Konzerts mit der Norddeutschen Philharmonie Rostock. Innerhalb deren diesjähriger 123. Konzertsaison kehren zugleich zum zweiten Mal Lauma Skride am Flügel und Peter Ruzicka am Pult als Gäste wieder nach Rostock zurück.

Vor elf Jahren debütierte die lettische Pianistin und heutige Wahl-Berlinerin eindrucksvoll mit Serge Rachmaninows Paganini-Rhapsody. Innerhalb ihrer laufenden Auftrittsverpflichtungen für 2019/ 20 liegt ihr Fokus auf Clara Schumanns Klavierkonzert in a-Moll op. 7. Gemeinsam mit ihrem Landsmann Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester führte sie es jüngst in Leipzig auf.

Hier fand am 9. November 1835 die Uraufführung von Clara Schumanns außerordentlichem Jugendwerk unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy und der Komponistin als Interpretin statt. Zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr entstand es und zeugt von einem originellen Geist und höchsten technischen Ansprüchen.

Pianistin Lauma Skride bewundert Schumann

Im Leipziger Schumannhaus bewunderte Lauma Skride kürzlich die ungewöhnlich langen Finger einer Frau, die 50 Jahre lang öffentlich als Musikerin im Rampenlicht stand und das Komponieren zugunsten des Mannes und der Kinder zurückstellen musste. Dieser heutige Blick hilft die unglaubliche Lebensleistung einer achtfachen Mutter, Hausfrau und ständig Reisenden klarer zu sehen.

Das Opus 7 zeugt von einem ungeheuren kompositorischen Potential der einstigen Pianistin, Musikpädagogin und klugen Programmgestalterin. Der majestätische erste Satz mündet in einem herrlich intimen Idyll für Klavier und Violoncello und klingt mit einem packenden Rondo aus. Als würdige Schumann-Apologetin bedankte sich Lauma Skride mit Claras Bearbeitung von Roberts „Widmung“ aus dessen Liederzyklus Myrthen op. 25 und drückte kurz den Solocellisten Daniel Paulich für einen anrührenden kammermusikalischen Moment.

Peter Ruzicka als Dirigent und Komponist zu erleben

Für Rostock ließ sich Peter Ruzicka nicht allein als Dirigent gewinnen. Als einer der führenden Persönlichkeiten des internationalen Musiklebens gewährte gegenwärtige geschäftsführende Intendant der Osterfestspiele Salzburg einen einmaligen Einblick in sein Schaffen als Komponist und Interpret. Seine sechs Passagen „Flucht“ (2016) für Orchester als Vorstudie zur dritten Oper „Benjamin“ (2018) und sein siebenteiliges symphonisches Konzentrat von Richard Wagners Spätwerk „Parsifal“ boten ein aufschlussreiches wie bewegendes Portrait. Die Norddeutsche Philharmonie Rostock bestach dabei mit gewinnend präziser Klangkultur.

Acht weitere Philharmonische Konzerte finden bis Juni statt. Das dritte Konzert wird am 10., 11. und 12. November angeboten. Es erklingt Dmitri Schostakowitschs Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 Es-Dur op. 107 / Symphonie Nr. 10 e-Moll op. 93. Ein Wiedersehen mit der franko-belgischen Cellistin Camille Thomas gibt es beim von Marcus Bosch geleiteten November-Konzert, welches sich ausschließlich Musik von Dmitri Schostakowitsch widmet. Von den Repressalien der sowjetrussischen Politik geprägt wie kaum ein anderer Komponist seines Ranges, wird seine Auseinandersetzung mit diesem System immer wieder in seiner packenden, oft mit chiffrierten Botschaften versehenen Musik hörbar.

