Den Start der Picknick-Konzerte macht am 14. Juli „Provinz“. Am 16. Juli folgt Thees Uhlmann mit seiner Band, am 17. Juli tritt Clueso im Iga-Park auf.

Weiter geht es am 22. Juli mit „Von wegen Lisbeth“ sowie am 23. Juli mit Olli Schulz. Am 25. Juli tritt Max Giesinger auf. Das letzte Konzert im Juli gibt Milky Chance am 31. Juli.

Im August laden Johannes Oerding (7. August), Fritz Kalkbrenner (12. August) und Giant Rooks (13. August) auf. Den Abschluss macht am 14. August Alvaro Soler.

Der Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Konzertstart um 20 Uhr. Bei Johannes Oerding, Max Giesinger beginnen um 19.30 Uhr.

Eigentlich sollte Axel Bosse zweimal im Iga-Park auftreten. Die Konzerte am 29. und 30. Juli wurden aufgrund einer behördlichen Anordnung nun jedoch zusammengelegt – auf den 30. Juli. Die Tickets, die für den Vortag erworben wurden, sind ebenfalls gültig. Wer zum neuen Termin keine Zeit hat, kann die Tickets zurückgeben.