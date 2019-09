Pilzsammler suchen Rat der Experten in Rostock

Rostock

Der sonnige Herbsttag am 28. September hat viele Rostocker in die Pilze gelockt. Erst zum Sammeln in den Wald und dann in die große Ausstellung im Botanischen Garten.

Pilzberater Horst Stascheit begutachtet die Ernte, die ihm Besucher auf den Tisch kippen. „Alle Rotfüße sind essbar“, stellt der Experte klar. „Hier haben wir eine Ziegenlippe mit großen Röhren, die Marone hat kleinere.“ Den Grünblättrigen Schwefelkopf wirft Stascheit gleich in die Mülltonne hinter sich. Der sei äußerst bitter. Dann hält er einen Steinpilz hoch. „Nur der Steinpilz hat das weiße Netz am Stiel. Merken! Der Gallenröhrling, mit dem er oft verwechselt wird, hat ein dunkles Netz.“ Aufmerksam verfolgen die Sammler seine Ausführungen.

„Zusammen haben wir wohl einige 1000 Kilometer zurückgelegt“

Knapp 3000 Besucher zählte die 41. Landes-Pilzausstellung in Rostock, die größte Freiluftschau von Frischpilzen in Deutschland. Das Herzstück der Schau am 28. und 29. September war eine große Pilzgalerie. Um diese ganz frisch zu präsentieren, sind am Donnerstag vor der Ausstellung acht Pilzberater und zwölf Mitarbeiter des Botanischen Gartens in die Wälder des Landes ausgerückt. „Zusammen haben wir wohl einige 1000 Kilometer zurückgelegt, um reichlich Pilze zu finden“, sagt Arthur Frank, der selbst sechs große Körbe gefüllt hat.

Zum Start nur 31 Arten

„Wir nehmen alles, was wir finden“, erklärt der 80-Jährige, seit 36 Jahren vereidigter Pilzberater. Dann würde die gesamte Ausbeute bestimmt, die besten Exemplare verschiedenster Arten mit Moos, Herbstlaub, Baumrinde für die Galerie dekoriert. Zum Start 1978 gab es nur 31 Arten zu sehen, heute sind es zehn Mal so viele. Die Besucher schlängeln sich an den Ausstellungstischen entlang, schauen, riechen, fragen.

Hugo Wilfert aus Stadtweide hat Pilze aus seinem Garten mitgebracht. „Sie haben Waldbäume auf ihrem Grundstück“, weiß Arthur Frank sofort, als er die Fichtenreizker begutachtet. „Kann man essen.“ Doch der Schirmpilz aus Wilfert’s Garten gefällt dem Experten nicht. „Das ist ein Safran-Schirmpilz, glatter Schirm, läuft beim Ankratzen sofort orange an“, erklärt Frank. „Giftig, nicht verwenden.“ Gartenschirmpilze kämen in diesem Jahr häufig vor, seien aber giftig. „Bei jeder Pilzart müssen alle Merkmale stimmen, auch wie und wo er wächst“, betont Frank.

Durchschnittsalter bei 68 Jahren

Das Durchschnittsalter der Pilzberater in Mecklenburg-Vorpommern betrage 68 Jahre. „Uns fehlt dringend Nachwuchs“, sagt Landespilzsachverständiger Dr. Oliver Duty vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS), das die Ausstellung am Wochenende mit ausgerichtet hat und die Ausbildung neuer Experten übernimmt. Nur 43 Ehrenamtler sind landesweit unterwegs. „Es gibt kaum Leute, die sich interessieren und vor allem an den Wochenenden als Berater auftreten wollen“, bemerkt Duty. Dabei sei die Arbeit äußerst wichtig, wie die hohe Quote an stark giftigen Pilzen belege, die Sammler zum Begutachten vorstellen.

Von Doris Deutsch