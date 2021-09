Pläne für Flüssiggas-Terminal in Rostock geplatzt: Investor stoppt Projekt

Rostock

Der geplante Terminal für Flüssiggas (LNG) aus Russland im Rostocker Überseehafen wird nun doch nicht gebaut. Der russische Investor Novatek habe das Projekt gestoppt, bestätigte Hafen-Geschäftsführer Gernot Tesch am Donnerstag entsprechende Meldungen aus Russland und Polen. Damit wird es auf absehbare Zeit weiterhin keinen LNG-Terminal in Deutschland geben.

Er gehe aber davon aus, dass auf der Fläche künftig trotzdem in den Bereich Energie investiert werde, so Tesch. Statt LNG könnten etwa wasserstoffbasierte Produkte angelandet werden. Das Aus für den Terminal sei daher „nicht weiter dramatisch.“ Im Seehafen plant bereits ein Konsortium um den weltgrößten Infrastrukturfonds Macquarie aus Australien den Bau einer riesigen Anlage zur Wasserstoff-Produktion.

Rostock als Energiehafen geeignet

Der LNG-Terminal sollte auf einem 2,5 Hektar großen Areal auf Pier IV errichten werden. Am dortigen Liegeplatz 6 hätten dann auch Bunkerschiffe festmachen können, die am Terminal mit LNG befüllt werden, das dann wiederum andere Schiffe hätten tanken können. Angedacht war auch, dass dort einmal LNG-Fähren direkt tanken. Tesch ist überzeugt, dass auf der Fläche ein anderer Investor gefunden wird: „Man hat erkannt, dass Rostock ein guter Energie-Importhafen ist.“

Die Rostock LNG GmbH war ein gemeinsames Projekt des russischen Energieriesen Novatek und des belgischen Unternehmens Fluxys. Die polnische Tochter von Novatek, Novatek Polska, sollte den Vertrieb des Flüssiggases übernehmen.

Geplante Milliardeninvestition

Rund 300 000 Tonnen sollten pro Jahr vom russischen Wyborg mit Tankern nach Rostock gebracht werden. Das entspricht etwa 700 000 Kubikmetern. Januar 2023 sollte die Anlage in Betrieb gehen. Der eigentlich geplante 45 Meter hohe Tank sollte maximal 40 000 Kubikmeter fassen, das ist wenig mehr, als mit einem Tanker angeliefert werden kann. Alle zehn bis 14 Tage sollte ein Tanker Rostock ansteuern. Insgesamt plante Novatek laut Branchenkreisen, für die Anlagen in Russland und in Rostock knapp eine Milliarde Euro zu investieren.

Das LNG für Rostock war vor allem für die Betankung von Lkw gedacht. Dafür sollten am Rostocker Terminal vier Befüllungsanlagen für Tanklaster gebaut werden, die das Flüssiggas dann an die Tankstellen bringen sollten. Novatek Polska wollte dafür ein Netz an LNG-Tankstellen aufbauen.

Nachfrage nicht wie erhofft gestiegen

Zwei LNG-Terminals gibt es bislang in Mitteleuropa: im belgischen Seebrügge und im niederländischen Rotterdam. Novatek war davon ausgegangen, dass diese Terminals bald an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen würden.

Doch die Nachfrage hat sich offenbar nicht so entwickelt wie erhofft. LNG gilt zwar allgemein als sauberer als Öl oder Kohle, ist aber dennoch ein fossiler Energieträger. Die könnten angesichts der Energiewende hin zu erneuerbaren Energien immer weiter zurückgedrängt werden.

Wasserstoff statt LNG

Ende vergangenen Jahres hatte bereits der Betreiber eines geplanten LNG-Terminals in Wilhelmshaven angekündigt, wegen der geringen Nachfrage das Projekt nicht wie ursprünglich vorgesehen umzusetzen und möglicherweise auf Wasserstoff umzusatteln. Auch beim geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel wurde bereits untersucht, ob er sich auch für den Import von Wasserstoff eignen würde.

LNG kommt unter anderem aus Katar und den USA. Über die Nord-Stream-Pipelines zwischen Russland und Lubmin bei Greifswald strömt dagegen Erdgas, das nicht verflüssigt wird. Doch Russland zählt ebenfalls zu den größten LNG-Produzenten. Novatek gilt als kleiner, privater Konkurrent des staatlich kontrollierten russischen Gazprom-Konzerns, der hinter Nord Stream 1 und 2 steht und der quasi das Monopol auf den Gasexport hat.

