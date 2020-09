Pläne für Rostocks Markthalle: Diese Standorte sind im Gespräch

Rostock

Platz für Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch – aber auch für Blumen, Kunst und Kultur: Im Rostocker Stadthafen soll zur Bundesgartenschau 2025 eine Markthalle stehen, die auch danach erhalten bleibt. Was darin angeboten wird, können künftige Nutzer mit entscheiden. Seit gut einer Woche laufen entsprechende Umfragen in der Hansestadt. Neben Touristen und Tagesgästen, deren Befragung bereits abgeschlossen ist, sollen vor allem die Einheimischen ihre Wünsche äußern.

Eine entsprechende Online-Umfrage wird laut Großmarkt-Chefin Inga Knospe bereits gut genutzt. „Der Bürgerdialog ist ein wichtiger Schritt“, sagt sie. Die Ergebnisse der Umfragen würden anonym in eine Machbarkeitsstudie einfließen, welche bis Ende des Jahres fertig gestellt werden soll. „Und je mehr Rostocker mitmachen, desto belastbarer ist das Ergebnis“, animiert die Großmarkt-Chefin zu mehr Beteiligung. Noch bis Ende Oktober sei die entsprechende Umfrage aktiv.

Anzeige

CDU : „Keine Zeit mehr verlieren“

Ende vergangenen Jahres war die Idee einer Markthalle, die schon für die Buga im Gespräch war, durch die Rostocker CDU in die Bürgerschaft eingebracht und dort dann mehrheitlich beschlossen worden. „Wir brauchen in Rostock eine innovative Markthalle, die regionale Erzeuger, gastronomische Angebote und auch Bildungselemente integriert“, sagt Fraktionsvorsitzender Daniel Peters und ergänzt: „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, die Halle sollte zur Buga stehen“.

Weitere OZ+ Artikel

Schon in der Vergangenheit gab es in Rostock Bauern-Spezialmärkte, die sehr gut besucht waren. Quelle: André Horn

Kommt auch der Neue Markt als Standort infrage?

Fraktionskollege Berthold Majerus weiß aus Erfahrung, wie gefragt regionale Lebensmittel sind. Der Chef der Agrarberatung hat bereits zweimal Spezial-Bauernmärkte für Erzeuger aus der Nachbarschaft organisiert – und beide waren sehr gut besucht. „Hauptzielgruppe für eine solche Halle sind für mich deshalb auch nicht die Touristen, sondern Einheimische und Einpendler“, so Majerus. „Wir haben im Land viele gute Hofläden. Aber wer nicht mobil ist, kommt da nicht hin.“ Deshalb sollen die Landwirte in die Stadt kommen und dort ihre Waren anbieten. „Der direkte Kontakt zwischen Kunden und Erzeugern schafft Vertrauen. Und das hat gerade in dieser Zeit an Wert gewonnen“, so Majerus.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Er freut sich, dass im Zuge der Markthallen-Studie auch verschiedene Standorte diskutiert werden. „Für mich ist neben dem Stadthafen auch die Nordkante des Neuen Marktes eine Option – dort wäre die Halle ein guter Gegenpunkt zum KTC am anderen Ende der Kröpi und würde diese Meile weiter beleben“, sagt er.

Experten aus Cottbus erarbeiten Machbarkeitsstudie

Eben diese Standortfrage ist auch bei einem Workshop am Dienstag diskutiert worden. Teilnehmer waren ausgewählte Akteure aus der Verwaltung, Stadtgesellschaft und Politik. „Gemeinsam wurden die gegenwärtige Situation reflektiert, Zwischenergebnisse diskutiert und verschiedene Ansätze und Sichtweisen erörtert“, sagt Inga Knospe, die sich über die konstruktive und produktive Atmosphäre des Treffens freut.

Mit der nun zu erstellenden Studie sei die Firma Inik aus Cottbus beauftragt. Das Unternehmen hat bereits Erfahrungen mit Markthallen, fertigte unter anderem für den Bund entsprechende Untersuchungen zu solchen Objekten beispielsweise im brandenburgischen Eberswalde an. Ziel sei die bessere Vermarktung regionaler Produkte. Ob das auch in Rostock gelingen kann, soll bis Jahresende geklärt werden.

Von Claudia Labude-Gericke