Pläne für den Corona-Herbst: Müssen Schüler in MV vor dem Unterricht zum Fiebermessen?

Erst Fiebermessen – dann Mathe und Deutsch? Das Schweriner Bildungsministerium plant nach OZ-Informationen in der bevorstehenden Erkältungszeit offenbar flächendeckende Fieber-Tests an allen Schulen in MV und will so Schulschließungen in der Pandemie verhindern. Statt Kinder bei Erkältungssymptomen pauschal und aus Angst vor dem Coronavirus nach Hause zu schicken, soll morgens jeder Junge und jedes Mädchen zu einer Art „Schnelltest“. Entsprechende Pläne wurden Mitte der Woche bereits mit dem Landesamt für Gesundheit und Sozial (Lagus) und dem Verband der Kinder- und Jugendärzte in MV besprochen.

Normalbetrieb auch bei Schnupfen

Konkretes will Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) noch nicht sagen. Nur so viel: „Wir werden angemessen auf die jeweiligen Infektionslage in der Pandemie reagieren.“ Andreas Michel, Kinderarzt in Greifswald und Vorsitzender des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV, wird deutlicher: „Wir wollen einen Normalbetrieb in Schulen und Kitas. Aber der muss auch sicher und verlässlich sein“, so Michel.

Die Idee, die derzeit im Lagus diskutiert wird, sieht nach OZ-Informationen vor, morgens vor dem Unterricht bei jedem Kind die Temperatur zu messen – mit so genannten Stirnthermometern, ohne direkten Körperkontakt. Das Problem: „Ist die Temperatur erhöht und das Kind hat sonst keine anderen Symptome, sollte eine halb Stunde gewartet und erneut gemessen werden“, sagt der Greifswalder Mediziner Michel. Denn dass Kinder mal wärmer sind, sei normal: „Wenn sie mit zum Beispiel dem Rad zur Schule kommen, kann die Körpertemperatur auch dadurch kurzzeitig erhöht sein.“

Elternrat will „Scanner“

Der Landeselternrat begrüßt den Vorstoß: „Wenn das zu leisten ist, wäre das ein Mittel um mögliche infizierte Personen zu ermitteln“, sagt der Landeschef der Elternvertreter, Kay Czerwinski. Er geht aber sogar einen Schritt weiter: „Wir sollten Fieber messen, bevor die Kinder in den Schulbus steigen.“ In Bussen, Bahnen und den Schulen sollten daher Fieber-Scanner wie an Flughäfen installiert werden. Die Geräte messen die Temperatur mittels Wärmebild-Technik quasi im Vorbeigehen.

Ärzte gegen Massentests

Seit Wochen seien die Arztpraxen in MV voll, sagt Kinderarzt Michel: „Normalerweise gehen Eltern bei einer Schniefnase mit ihren Kindern nicht zum Arzt.“ Das sei derzeit anders. Aber: „Wir können nicht bei jedem Kind einen Corona-Test machen. Und das ist in der aktuellen Lage auch gar nicht nötig und würde uns überfordern“, sagt der Facharzt.

Allein in der vergangenen Woche sind nach Angaben des Lagus 1188 Kinder in 44 von 115 Arztpraxen auf Covid-19 getestet worden. Nicht ein Test war positiv. Seit Anfang Juni waren es landesweit sogar fast 4300 Tests – mit gerade mal zwei positiven Befunden. Derzeit würden flächendeckende Tests daher keinen Sinn machen, sagt der Kinder- und Jugendärzteverband.

„Wenn wir in einem Landkreis viele Ausbrüche bei Kindern haben – ja, dann müssen wir testen. Vielleicht auch jedes Kind“, so Michel. Und weiter: „Aber wenn wir bei jedem Schniefen testen müssen, haben wir keine Kapazitäten mehr für die wirklich Kranken. Im November wird wieder jedes zweite Kind im Land erkältet sein.“

Eltern in der Verantwortung

Die Kinderärzte in MV sehen vor allem die Eltern in der Verantwortung: „Kinder mit Fieber gehörten schon immer ins Bett und nicht in die Schule oder Kita“, so Verbandschef Michel. Hat ein Kind mehr als 38 Grad Fieber, sollte es daheim bleiben – und erst wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei war. Atteste, dass ein Kind gesund ist, wollen die Ärzte nicht ausstellen: „Das fordern viele, vor allem private Schulen. Eine Infektfreiheit können wir ohnehin nicht attestieren.“

Müttern und Vätern rät Michel, bei einer scheinbaren Erkältung unbedingt dann einen Arzt zu kontaktieren, wenn das Kind eine Zeit lang nichts riechen und schmecken kann. „Das könnte ein Anzeichen für Covid-19 sein.“ Er mahnt, den Erreger nicht zu unterschätzen: „Ich möchte daran auch nicht erkranken. Aber ich sehe auch, dass wir einer zweiten Welle nicht schutzlos gegenüber stehen. Wenn wir uns an alle die Regeln halten, können wir diese Erkrankung beherrschen.“

Von Andreas Meyer