Warnemünde

Die Vorbereitungen für das große Dünenabschieben in Warnemünde haben wieder begonnen. Auf zahlreichen Dünenblöcken wurden in den Graudünen bereits Fremdgehölze entfernt. Die Hauptarbeit – das sogenannte Abschieben der Weißdünen per Planierraupe – ist für Mitte März geplant. Die Maschine schiebt dabei den Sand vom Strand in Richtung Düne, um die Ausbreitung der Dünen zu begrenzen.

Bei Experten sorgt das Verfahren jedoch für Kritik. Denn die Maßnahmen seien nicht mehr zeitgemäß, Nachhaltigkeit und Biodiversität würden sichtbar unter den touristischen Belangen leiden. Es gibt verschiedene Ideen und Forderungen, wie man künftig mit dem Ökosystem Düne in Warnemünde umgehen könnte.

Es sei ein Kompromiss zwischen dem Dreiklang Tourismus, Naturschutz und Hochwasserschutz, sagt Anja Thomanek, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Rostocker Tourismuszentrale, auf die Frage, wie man die Prozedur des Dünenabschiebens im Spannungsfeld zwischen Tourismus und Ökologie bewerten könne.

Touristiker betonen erhebliche Bedeutung

Laut Befragungen unter den lokalen Touristikern sei die Prozedur von erheblicher Bedeutung für die regionale Tourismuswirtschaft. „So verbessern diese sowohl die Strand- und Sandqualität als auch die Ästhetik des Landschaftsbildes“, sagt Thomanek. Dem Tourismus werde jedoch nur in soweit Rechnung getragen, dass sämtliche Naturschutz- und Hochwassererfordernisse berücksichtigt werden.

Jeden Morgen wandert der Warnemünder und ehemalige Rostocker Umweltsenator Michael Kreuzberg an der Promenade entlang und schaut sich die Dünen an. Bereits seit Mitte der Achtziger Jahre setzt der 72-Jährige sich für den Erhalt des Ökosystems ein, war zeitweilig Umweltsenator und verantwortlich für ein Dünenschutzkonzept, welches die Grundlage für die noch bestehende Durchführung der Praxis ist.

Eine natürliche Düne Eine Küstendüne besteht aus vier natürlichen Bereichen. Die Vordüne hat einen hohen Feuchtigkeitsbereich, in dem sich höchstens salztolerante Pflanzen wie etwa Meersenf befinden. Die Weißdüne ist oft mehrere Meter hoch und besteht aus Sand aus der Vordüne. Hier sind erste Anzeichen einer Bodenbildung erkennbar. Aufgrund eines geringen Nährstoffgehaltes ist jene jedoch nur zu 10 bis 30 Prozent mit Pflanzenwuchs (etwa durch Strandhafer oder Stranddistel) bedeckt. Die Graudüne besteht aus einer geschlossenen Vegetationsdecke und befestigt die Düne. Hier sind Pflanzen wie Sanddorn heimisch. Auf Braundünen können sogar Wälder entstehen. In Warnemünde ist eine Braundüne jedoch nicht vorhanden, denn dort, wo sie natürlich entstehen würde, befinden sich die ersten Bebauungen des Seebades.

Freie Sicht auf das Meer illusorisch?

Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Kreuzberg kein Freund der geltenden Umsetzung ist. Denn der Ertrag der Prozedur stehe in keinem Verhältnis zum Aufwand und den Auswirkungen auf die Artenvielfalt und den Hochwasserschutz. Das eigentliche Ziel der Tourismus-Lobby, ein freier Blick auf das Meer durch platte Dünen, sei nämlich illusorisch. „Denn acht von elf Dünenblöcken sind sowieso so hoch, dass ein freier Blick nicht realisierbar ist“, sagt Kreuzberg.

Laut Tourismuszentrale seien aber auch die Sicherung der typischen Dünenvegetation und die Ausbreitung des Strandes Richtung Inland Gründe für die jährliche Prozedur. Diese unterliege außerdem umfangreichen Prüfungen hinsichtlich des Naturschutzes. Demnach weise die bisherige Praxis keine negativen Folgen für das Ökosystem aus.

Das sieht Nadine Stybel, Meeresbiologin und Geschäftsführerin der Küsten Union Deutschland (EUCC), etwas anders. Sie hat die Dünen in Warnemünde ganz genau im Blick. Seit 2015 dokumentiert sie vom Leuchtturm aus monatlich die Entwicklung von Strand, Weiß- und Graudüne per Foto. Ihr Fazit? Aktuell leidet die nachhaltige Perspektive unter den touristischen Belangen.

Die Dünen von Warnemünde in einer Aufnahme des EUCC im Jahr 2020: Knappe fünf Jahre später zeigen sich große sandige Lücken in der Dünenvegetation. Quelle: EUCC

Fehlende Begrenzung und menschliches Bewusstsein

„Die Vegetation regeneriert sich nicht ausreichend, es fehlt an Biodiversität im unteren Bereich der Düne. Wir beobachten, dass es zahlreiche Areale gibt, die unbewachsen sind“, sagt Stybel. Außerdem sei der Schutz der Dünen in Warnemünde mangelhaft: „Die Begrenzungen und Hinweise an den Strandaufgängen reichen nicht aus und es fehlt das Bewusstsein der Menschen für den Schutz der Dünen.“

So beobachtet sie – vor allem im Rahmen von Großveranstaltungen und Hochsaison – dass die Dünen oft genauso vermüllt sind wie der Strandbereich. Die Menschen betreten trotz Verbots das Ökosystem regelmäßig.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Plastikzäune, die am Übergang vom Strand zum Weißdünenbereich dazu dienen, die Sandverwehungen aufzuhalten. „Unser Monitoring hat ergeben, dass das Plastik zerbröselt.“ Die Folge sei eine höhere Mikroplastikbelastung am Strand und in den Dünen. Ihre Idee: Holzzäune mit natürlichen Materialien wie Stroh würden das Ökosystem schonen.

Die Sandfangzäune bestehen aus Plastik und nach Einschätzung des EUCC zerbröseln diese zusehends. Die Folge: Mikroplastik am Strand von Warnemünde. Quelle: EUCC

Ein zu breiter Sandstrand?

Darüber hinaus stehe eine weitere Frage im Zentrum ihrer Betrachtung: „Brauchen wir denn wirklich einen so breiten Sandstrand?“, fragt Stybel. Sie plädiert dafür, den Dünen wieder mehr Platz einzuräumen. Eine Möglichkeit für neue Herangehensweisen bietet sich übrigens 2023. Dann nämlich läuft die aktuelle Geschäftsanweisung, die den Umgang mit den Dünen regelt, aus.

Michael Kreuzberg hat schon eine Idee, mit der man in Zukunft einerseits das Betreten der Dünen erschweren als auch die Biodiversität stärken könnte: „Statt Strandaufgängen könnte man Stege bauen, die von der Promenade an den Strand führen.“ Erfolgreiche Vorbilder gebe es unter anderem im Nationalpark Darss/ Zingster Boddenkette. „Das klingt wirklich charmant“, sagt Stybel, die davon überzeugt ist, dass eine derartige Umsetzung touristische und ökologische Interessen vereinen könnte.

Von Moritz Naumann