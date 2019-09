Millionenprojekt: So sieht Rostocks neues Volkstheater am Stadthafen aus

Rostock

Mehr als acht Stunden haben sie beraten. Die Architekten aus ganz Deutschland, die Stadtplaner aus Rostock, der Oberbürgermeister, der Intendant des Volkstheaters. Am Ende stand ein einstimmiges Ergebnis, am Ende war Rostock nach jahrzehntelangen Debatten dem Neubau eines Theaters das entscheidende Stückchen näher gekommen.

Aus zehn Entwürfen von Architekten aus ganz Europa hat eine renommierte Jury am Montagabend ausgewählt, wie der neue Prachtbau für Rostock aussehen soll. Gewonnen hat ein Entwurf aus Berlin, der nicht nur für Theater-Besucher ein Magnet werden soll – sondern für alle Rostocker.

Intendant „total happy“

„Ich bin total happy, dass es nun endlich konkret wird mit dem Neubau“, sagte ein sichtlich bewegter Ralph Reichel nach der Jury-Sitzung. Der Sieger-Entwurf – gestaltet vom Berliner Büro „Hascher Jehle Architektur“ – sei genau das, was das Volkstheater für die Zukunft brauche: Ein großer Saal mit 650 Plätzen und eine weitere Bühne. Dazu Proben- und Technikräume, zwei große Foyers.

Der Clou: Die Rostocker können dem Volkstheater auf das Dach steigen. Sowohl von unten – vom Stadthafen her – als auch von oben – aus Richtung Lange Straße – führen Treppen rund um das Bauwerk bis auf das Dach. Dort planen die Architekten eine Theater-Bar, ein Restaurant mit Blick auf den Stadthafen. „Gestalterisch und funktional ist dieser Entwurf einfach der Beste“, so Reichel.

Begeistert – ja, das trifft auch die Stimmung von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen: „Mir gefällt die organische Form. Das neue Volkstheater am Bussebart wird kein viereckiger Glaskasten, der alles dominiert. Es wird eine Landmarke, passt sich aber dennoch harmonisch in die Rostocker Silhouette ein.“ Auch Madsen gefällt das Panorama-Deck am Besten: „Vielleicht sollte ich da mit meinem OB-Büro einziehen“, sagt er – und lacht.

Madsen will auf das Geld achten

Vor der entscheidenden Abstimmung hat der Oberbürgermeister den Jury-Mitgliedern noch einmal ins finanzielle Gewissen geredet: Ja, auch er würde am liebsten „das tollste Theater überhaupt“ bauen. Doch bei aller Begeisterung für Architektur und Gestaltung dürfe die Hansestadt das Geld nicht außer Acht lassen. „Vor wenigen Jahren hieß es noch, ein neues Theater kostet uns 40 Millionen Euro. Jetzt sind wir schon bei weit über 100 Millionen Euro. Uns allen muss klar sein, dass nicht alle Bürger einen Neubau wollen”, sagte der neue Rathaus-Chef hinter verschlossenen Türen. „Wir müssen auf jeden Euro achten. Denn sonst kippt irgendwann auch die politische Mehrheit für einen Neubau. Und das wollen wir alle nicht.“

Volkstheater-Intendant Ralph Reichel (v. l.), Sigrid Hecht (Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung) und OB Claus Ruhe Madsen präsentieren den Sieger-Entwurf für das neue Rostocker Volkstheater. Quelle: Andreas Meyer

Nach OZ-Informationen haben sich alle zehn Planungsbüros weitestgehend an die Vorgabe der Hansestadt gehalten: 110 Millionen Euro wollen Rostock und das Land für den Theater-Neubau am Stadthafen ausgeben. Und möglichst nicht einen Cent mehr. „Der Sieger-Entwurf muss für uns auch bezahlbar sein“, so Madsen.

Entwürfe aus ganz Europa

Büros aus Frankreich, Österreich und Deutschland hatten Entwürfe für das Volkstheater eingereicht. Und die hätten unterschiedlicher kaum sein können: Manche Planer wollten große kubistische Bauten errichten, andere setzten auf ein komplett rundes Theater. „Wir hatten in der Tat der sprichwörtlich die Qual der Wahl“, sagt auch Sigrid Hecht, Chefin der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS). Die RGS ist für den Theater-Neubau verantwortlich, hatte den Architektur-Wettbewerb eineinhalb Jahre lang vorbereitet.

„Nun geht es an die Umsetzung“, so Hecht. Mit dem Sieger und den beiden Drittplatzierten – pfp Architekten aus Hamburg und Bez + Kock aus Stuttgart – werde die RGS jetzt bis Weihnachten über die konkreten Details verhandeln. „Theoretisch dürften wir einen der drei Entwürfe umsetzen“, so Hecht.

Im kommenden Jahr sollen die Ingenieure beauftragt werden, konkrete Bauplanungen zu erarbeiten. „2022 wollen wir spätestens mit dem Bau starten.“ Zur Bundesgartenschau 2025 aber wird das neue Theater definitiv nicht fertig, sagt OB Madsen. „Wir rechnen mit einer Eröffnung 2026.“ Das passt auch Intendant Reichel: „2026 endet Madsens Amtszeit. Wir zwei Bartträger wollen das Theater noch gemeinsam einweihen.“

Am Ende fehlte ein Messer

Petitesse am Rande: Erst nachdem sie ihre Entscheidung getroffen hatten, erfuhren die Jury-Mitglieder, welches Büro welchen Entwurf erarbeitet hatte. Doch diese „Enthüllung“ verzögerte sich minutenlang – weil niemand im Raum ein Messer hatte, um die versiegelten Umschläge mit den Namen der Architektur-Büros zu öffnen.

