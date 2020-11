Planungen für die Mittelmole in Warnemünde: So geht es weiter

Rostock

Welche Bedeutung hat die Mittelmole in Warnemünde für die Wirtschaft, den Tourismus, für Warnemünde und seine Einwohner, aber auch für Rostock oder die gesamte Region? Das soll in einem neuen Bürgerbeteiligungsverfahren herausgefunden werden, das wieder neuen Schwung in die Planungen zum „Filetstück“ des Seebads bringen soll.

„Wir haben von der Stadt Rostock den Auftrag erhalten, einmal inne zu halten im Planungsprozess um die Mittelmole und einen Rundumblick zu wagen“, sagt Stadtplanerin Constanze Ackermann von „Urbanista“, einem Hamburger Büro für Stadtentwicklung. „Sind die Annahmen aus dem Strukturentwicklungskonzept noch aktuell, wurden alle zentralen Punkte berücksichtigt?“

Anzeige

Vor-Ort-Termine und Online-Beteiligung

Im Oktober habe es dazu bereits einen digitalen Verwaltungsworkshop gegeben, in denen die Zukunftstrends besprochen wurden, die auf Rostock wirken. Nun sollen Gespräche mit den verschiedenen Akteuren folgen: Politik, Grundstückeigentümer und Nutzer. „So finden wir heraus, was wichtig und vorstellbar ist“, sagt Ackermann. „Danach kommen wir zu den Bürgern. Welche Vorstellungen haben sie, welche Bedeutung hat die Mittelmole? Alle Ergebnisse fließen in einer Prüfwerkstatt zusammen.“

Die Gespräche mit den Bürgern sollen ab Januar, unter anderem Online stattfinden. Eine entsprechende Internetseite befindet sich gerade im Aufbau. Wenn es die Corona-Pandemie erlaubt, sind zusätzlich Gespräche vor Ort – etwa an Ständen auf Wochenmarkt und an der Promenade – denkbar.

„Einen Schritt zurück“

In der Ortsbeiratssitzung am Dienstag ist der Plan ausführlich diskutiert worden. Die anwesenden Bürger interessieren sich unter anderem über die Gebäudehöhen auf dem Grundstück. „Bei der vergangenen Bürgerbeteiligung wurde ein Fehler gemacht. Viele Leute haben sich eine Bebauung von bis zu zwei Etagen Höhe gewünscht, wenige Leute haben von fünf Etagen gesprochen – dann wurde einfach gesagt, es sollen Gebäude von zwei bis fünf Etagen entstehen. Das hat für Streit gesorgt“, erklärt ein Anwohner. „Ich würde mir wünschen, dass da eine bessere Methode verwendet wird, also beispielsweise der Durchschnitt errechnet wird.“

Ackermann betont, dass es in diesem Projekt nicht um Gebäudehöhen geht. „Wir machen noch einmal einen Schritt zurück“, sagt sie. „Es geht erst einmal darum, ob sich die Mittelmole überhaupt für Wohnungsbau eignet.“

Im März 2021 soll, so die Stadtplanerin, ein öffentliches Gutachten entstehen, das als strategische Entscheidungshilfe für die Bürgerschaft und als Arbeitsgrundlage für die Stadtverwaltung dient. „Wir geben Empfehlungen und zeigen die Vor- und Nachteile auf. Wir entwerfen keinen städtebaulichen Entwurf für die Mittelmole.“

Bürger skeptisch

Ein weiterer Anwohner betonte, froh über den direkten Dialog zu sein, äußerte jedoch auch Skepsis. „Wenn es ein Gutachten gibt mit mehreren Möglichkeiten, dann sind wir doch nicht viel weiter, als wir bereits gewesen sind“, sagt er. Dann wird sich an den neuen Möglichkeiten erneut Streit entzünden. Es wäre schön, wenn im neuen Gutachten zumindest klare Empfehlungen stehen würden, wie die Mittelmole aussehen soll.“

Dafür erhielt er viel Zustimmung. „Ein bisschen irritiert sind wir schon. Aus dem, was ich jetzt entnommen habe, kommt noch einmal ein neues Konzept. Sie werden uns ein Ergebnis präsentieren, das wieder zur Diskussion führt“, merkt ein Warnemünder an. „Wie soll das zusammengeführt werden? Wir warten dann wieder Jahre, bis wieder ein vernünftiges Konzept beschlossen wird.“

Wiro mit ins Boot holen

Ein weiteres Spannungsfeld sieht Ortsbeiratsmitglied Stephan Porst (Grüne). Er betont, dass es wichtig ist, zunächst einmal zu klären, welchen Gestaltungsspielraum es überhaupt gibt. So müsse zunächst mit dem Grundstückeigentümer, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiro, gesprochen werden. Diese möchte auf der Mittelmole vor allem Wohnraum erschaffen. „Geschäftsführer Ralf Zimlich hat mir gegenüber geäußert, dass er sich vorstellen könnte, Grundstücksteile zu veräußern“, so Porst.

Lesen Sie auch

Von Katharina Ahlers