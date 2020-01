Rostock

Dort, wo vor Kurzem noch Stützstrümpfe und Bandagen verkauft wurden, sollen bald alle Hüllen fallen: Am Vögenteich, in bislang von einem Sanitätshaus genutzen Räumen, wollen Nadja Reinecke (21) und Janina „Nina“ Goldschmidt (25) in wenigen Wochen ihren Unverpackt-Laden „Green Goldi“ eröffnen. Nudeln, Nüsse, Gummibären, Waschmittel und Gewürze – all das, was in Supermärkten meist nur plastikverpackt zu haben ist, wird hier lose in großen Spenderbehältern angeboten.

„Wenn jetzt nichts mehr schief geht, wollen wir Ende Januar, Anfang Februar eröffnen“, kündigt Nadja Reinecke an. Ursprünglich hätte das schon zum Jahreswechsel passieren sollen. Der Umbau hat dann aber doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als gedacht. Vor allem, weil die beiden Unternehmerinnen vieles selbst umsetzten.

Die erste Ware ist schon da

Nun ist der Laden nahezu fertig: Die knapp 90 Quadratmeter große Verkaufsfläche ist dank Schaufensterfront lichtdurchflutet und wird umrahmt von deckenhohen Regalen. Letztere sind noch leer. Die erste Ware wartet aber schon im Lager: Seifen und Süßigkeiten. Zum Geschäftsstart soll das „Green Goldi“-Sortiment rund 120 verschiedene Lebensmittel plus dutzende Non-Food-Artikel wie Zahnbürsten oder Abschminkpads umfassen.

Nudeln, Mehl, Müsli, Gewürze – solche Lebensmittel können sich Kunden im „Green Goldi“ in Jutesäcken und Gläsern abfüllen. Quelle: Arscholl

Mit dem Laden erfüllen sich die beiden Rostockerinnen den Traum von der Selbständigkeit und wollen zugleich einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie dem Verpackungswahnsinn etwas entgegensetzen. Folien, Plastik und ähnliche Einweghüllen kommen Nadja Reinecke und Nina Goldschmidt nicht in die Tüte.

Wie mühelos sich Müll im Alltag vermeiden oder zumindest reduzieren lässt, können Kunden künftig bei Workshops im „Green Goldi“ lernen: Im vorderen Teil des Ladens sollen regelmäßig Kurse rund um die Themen Zero-Waste und umweltbewusst Leben stattfinden.

Vorliebe für Regionales und Nachhaltiges

Seit November haben Nina Goldschmidt und Nadja Reinecke unterstützt von Freunden viel Zeit und Energie in den Laden gesteckt, Wände gestrichen, Regale aufgestellt. Ein wichtiges Möbelstück fehlt noch: In den kommenden Tagen baut ein Tischler den Tresen für die Kasse ein.

Neben den Bauarbeiten widmen sich die beiden Frauen der Produktrecherche. In den „Green Goldi“-Regalen sollen Kunden vorrangig regional Hergestelltes und Geerntes vorfinden. Was im näheren Umkreis nicht zu kriegen ist oder aus dem Ausland importiert werden muss, soll zumindest unter fairen Bedingungen und nachhaltig produziert worden sein, so der Anspruch der Freundinnen.

Das macht sich im Preis bemerkbar. Für Getreide, Waschmittel und Süßes muss der Kunde etwas mehr ausgeben, als im herkömmlichen Supermarkt. Sparen kann er dennoch. Weil er sich von jedem Artikel exakt so viel in Gläser, Netze oder Jutesäckchen abfüllen kann, wie er braucht, gibt der Kunde kein Geld für Dinge aus, die hinterher bloß in der Mülltonne landen würden. Ein bisschen wie früher im Tante-Emma-Laden und doch ganz im Sinne des aktuellen Zeitgeistes. „Es werden viel zu viele Lebensmittel verschwendet. Wir wünschen uns, dass sie wieder mehr wertgeschätzt werden“, erklärt Nadja Reinecke.

Top-Lage lässt auf viel Kundschaft hoffen

Wertschätzen dürften umweltbewusste Shopper neben dem Konzept von „Green Goldi“ auch die Lage des Ladens: Doberaner Platz und Kröpeliner Straße sind einen Katzensprung entfernt, die Straßenbahn hält vor der Tür. Einen Kompromiss mussten die Gründerinnen dafür machen: Weil es in der Nachbarschaft schon ein Café und einen Bäcker gibt, verzichten die Frauen darauf, ähnliches in ihrem Geschäft anzubieten, obwohl das Teil des ursprünglichen Businessplans war.

Umweltbewusste Shopper fiebern Eröffnung entgegen

Dafür bleibt nun umso mehr Platz für Waren und Workshops. Und Neuzugänge: Nina Goldschmidt und Nadja Reinecke wollen nach und nach das Sortiment ausbauen, sobald der Laden läuft. Auf kauffreudige Kundschaft dürfen die Zwei hoffen: Allein in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis fiebern viele der „Green Goldi“-Eröffnung entgegen.

Wie groß der Wunsch nach einem Unverpackt-Laden in Rostock ist, hat sich auch online gezeigt: Auf einer Crowdfunding-Plattform haben sich Nadja Reinecke und Nina Goldschmidt einen Teil ihres Startkapitals besorgt. „Die Resonanz war super.“ Binnen weniger Wochen kamen mehr als 20 000 Euro zusammen. Die Spender wurden unter anderem mit Einkaufsgutscheinen belohnt. Mit etwas Glück können sie diese schon Ende des Monats einlösen – beim hüllenlosen Einkaufen im „Green Goldi“.

Green Goldie Schon einmal hatte sich ein Rostocker Einzelhändler vorgenommen, dem Verpackungsmüll den Kampf anzusagen, und eröffnete 2017 die Bio-Kogge. Im Vergleich zum Green Goldie hatte diese aber eine wesentlich kleinere Verkaufsfläche für unverpackte Produkte. Mittlerweile ist die Bio-Kogge Geschichte. Green Goldie steht dagegen kurz vor der Eröffnung. Die soll aller Vorraussicht nach Ende Januar, Anfang Februar stattfinden Info: Green Goldie, Am Vögenteich 25a, www.greengoldi-unverpackt.de

Von Antje Bernstein