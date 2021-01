Rostock

„Es darf kein Plastik mehr in unsere Gewässer gelangen. So einfach ist das. Alles andere hilft nicht“ – klare Worte von Matthias Labrenz, Mikrobiologe am Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde. Er und seine Kollegen forschen unter anderem an Mikroplastik in Gewässern. Gemeint sind Plastikpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind – mit dem bloßen Auge also meist nicht wahrnehmbar.

Dabei unterscheidet man zwischen zwei Arten: Dem sekundären Mikroplastik, das entsteht, wenn etwa großes Plastik wie Einkaufstüten oder Verpackungen über Jahrhunderte hinweg in kleine Teile zersetzt werden, und dem primären Mikroplastik, das bewusst hergestellt wird. „Dieses wird bestimmten Produkten hinzuzugegeben – etwa die kleinen Kügelchen in Peelings oder Zahnpasta. Diese sind in großen Mengen enthalten und sollen die Zähne und die Haut abschmirgeln“, so Labrenz. Die Industrie habe mittlerweile begriffen, dass es verkaufsfördernder ist, darauf zu verzichten.

Es fällt sehr viel Müll an

Bakterien können Mikroplastik, das die Meere verschmutzt, nicht abbauen. Die Verschmutzung mit Plastikpartikeln in der Meeresumwelt ist allgegenwärtig, selbst an menschenleere Stränden, wie hier auf Lanzarote. Quelle: IOW

Das Mikroplastik sei für die offene Ostsee prinzipiell das kleinere Problem. „Es wird an die Küsten gespült und sammelt sich dort und in Buchten an.“ Das offene Meer sei daher verhältnismäßig nicht so hoch belastet. „Wenn wir es schaffen, die Zufuhr zu stoppen, könnte die Ostsee in ein paar Jahren sogar relativ frei davon sein“, zeigt sich der Wissenschaftler optimistisch. Das größere Problem seien jedoch die großen Teile, die ins Meer gelangen. „Im täglichen Gebrauch fällt sehr viel Müll an, vieles davon landet in den Gewässern“, betont der Experte. „Das fragmentiert zwar über Jahrhunderte, wird aber nicht mikrobiell abgebaut, reichert sich also potenziell stetig an. Wir müssen dafür sorgen, dass es gar nicht erst in die Ostsee gelangt.“

Küstenstädte besonders betroffen

Die Eintragswege seien vielfältig – beispielsweise über Flüsse. „Insbesondere dort, wo sich größere Städte befinden – zum Beispiel an der Warnow in Rostock“, sagt der 54-Jährige. „Dort, wo viele Menschen sind, wird viel eingebracht.“ Auch Tourismus spiele eine große Rolle.

Außerdem gelange Mikroplastik über Schiffe ins Wasser. „Das merken wir sehr stark am Alten Strom in Warnemünde. Wenn wir da Sedimentproben nehmen und die sieben, dann glitzern die Farbpartikel der Bootsanstriche richtig. Da bleibt eine Menge zurück.“ Begünstigt werde die Verschmutzung auch durch Starkregen. Der führe dazu, dass die Klärwerke das viele Wasser nicht mehr aufnehmen können und über ungeklärte Überläufe alle möglichen Arten von Plastik in die Warnow und Ostsee gespült werden.

Auswirkungen noch unerforscht

Welche Konsequenzen die Belastung von Mikroplastik für die Umwelt hat, sei noch weitestgehend unerforscht. Anders ist das beim großen Plastikmüll – dieser führe oft zum Tod von Tieren, etwa von Vögeln, die sich aus Überresten von Fischernetzen Nester bauen und sich daran erdrosseln oder bei Walen, bei denen der Magen-Darm-Trackt verstopft. Bei Mikroplastik sei das anders. „Das wird durchaus von kleinen Organismen wie Fischlarven oder kleinen Krebsen, die auch nur wenige Millimeter groß sind, aufgenommen“, so der Rövershäger. „Das kann deren Entwicklung beeinflussen, ist jedoch in der Umwelt sehr schwer nachzuweisen, weil man das nicht so einfach sehen kann.“

Auch die Folgen für größere Lebewesen seien unklar. „Die Ostsee ist voll von Partikeln: Sand, Holz, Muschelschalen. Das heißt, die Organismen sind nicht völlig unvorbereitet. Wir nehmen ständig Partikel auf. Es gibt Abwehrmaßnahmen, da ist der Körper drauf vorbereitet“, erklärt der Forscher. „Und da ist es vollkommen unklar, ob es einen Unterschied macht, ob es ein Sandpartikel oder ein Mikroplastikpartikel ist.“

„Sind auf uns allein gestellt“

Zusammen mit seiner Kollegin Sonja Oberbeckmann hat Labrenz die Auswirkungen von Biofilmen auf den Minipartikeln erforscht. Diese werden von Bakterien – auch von schädlichen – besiedelt. Der Verdacht, dass diese sich dort rasch und weit verbreiteten, konnte nicht bestätigt werden. Positive Auswirkungen haben die Bakterien jedoch auch nicht.

„Holz und andere organische Materialien werden von Pilzen und Bakterien abgebaut. Bei Kunststoff konnte das für das Meer noch nicht nachgewiesen werden. Die Mikroorganismen haben dazu leider keine Möglichkeit“, so Labrenz. „Da sind wir auf uns alleine gestellt. So lange es nicht so ist, dass wir Plastik, welches ans Ufer gespült wird, absammeln können oder verlorene Fischernetze rausholen, und zeitgleich den Eintrag nicht stoppen, wird es sich immer weiter anreichern. Insbesondere das große Plastik.“

Von Katharina Ahlers