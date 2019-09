Rostock

Nadja Reinecke (21) und Janina Goldschmidt (25) lieben es hüllenlos – wenn es um Lebensmittel geht. Plastikverpacktes kommt den beiden Frauen nicht in die Tüte. Jedenfalls nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Das ist in Rostock allerdings nicht so leicht. Zwar bieten Markthändler und auch immer mehr Supermärkte Obst und Gemüse lose an. Wer aber Nudeln, Reis oder Spülmittel kaufen möchte, kommt an Plastik kaum vorbei. „Das muss sich ändern“, sagen Nadja Reinicke und Janina Goldschmidt und planen die größte Enthüllung der Stadt: Sie wollen noch in diesem Jahr Mecklenburgs einzigen Unverpackt-Laden eröffnen.

Verpackungsmüll Kampf ansagen

In Städten wie Hamburg und Berlin sind Unverpackt-Läden etabliert und ziehen zunehmend Kunden an. Auch in Mecklenburg hatten sich zwei Einzelhändler vorgenommen, dem Verpackungsmüll den Kampf anzusagen. Inzwischen sind aber sowohl die Bio-Kogge in Rostock, die 2017 eröffnete, als auch der allererste Laden im Land in Röbel, den Annett Freese 2016 gründete, Geschichte.

Eröffnung noch in diesem Jahr

Nadja Reinecke und Janina Goldschmidt wollen es dennoch wagen und sind vom Erfolg überzeugt. „ Rostock braucht unseren Laden“, sagen sie selbstbewusst. Das Konzept steht, der Name auch: „Green Goldi“ soll ihr Geschäft heißen. „Wenn alles klappt, wollen wir noch vor Weihnachten eröffnen“, sagt Janina Goldschmidt. Wo, ist noch nicht entschieden. Immobilien in Stadtmitte und der KTV stehen zur Wahl.

Von Instagram zum gemeinsamen Laden

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist mutig. Zumal sich Nadja Reinecke und Janina Goldschmidt erst vor einem halben Jahr via Instagram kennengelernt haben. Schnell stellten sie fest, dass sie den Traum vom eigenen Unverpackt-Laden teilen. „Wir hatten bis ins Detail genau die gleiche Idee“, sagt Nadja Reinecke und lacht.

Mit dem Geschäft will sich das Duo nicht nur den Lebensunterhalt verdienen, sondern auch zu mehr Umweltbewusstsein beitragen. „Ich wünsche mir, dass mein kleiner Neffe in einer Welt aufwächst, die bunt ist, in der es Artenreichtum gibt statt Müllberge“, sagt Janina Goldschmidt.

Durch einen Blogger hat’s klick gemacht

Im Bekanntenkreis hat die gelernte Einzelhandelskauffrau den Ruf als Ökotante weg. Für sie ein Kompliment. Eines, das sie vor zwei Jahren wohl kaum bekommen hätte. „Ich habe damals viel geshoppt, viel Fleisch gegessen und unnützes Zeug eingekauft, ohne groß darüber nachzudenken“, erzählt Janina Goldschmidt. Dann machte es buchstäblich klick: Online landete sie auf einem Blog über Nachhaltigkeit. Der weckte ihr Interesse. Und das schlechte Gewissen. „Mir wurde bewusst, so wie ich lebe, tu’ ich der Welt nichts Gutes.“

Das Bad wird plastikfrei

Ähnlich ist es Nadja Reinecke ergangen. Sie ersetzte daraufhin erst Duschgelflaschen durch Seife und verbannte schließlich alle Plastikverpackungen aus ihrem Bad. „Ich bin Perfektionistin und wollte es immer weiter treiben.“ In der Küche aber sei sie an Grenzen gestoßen.

Wie schwer Müllvermeidung bei Grundnahrungsmitteln sein kann, spüren auch ihre Freunde und Verwandte. Wortwörtlich. Haltbares wie Nudeln lässt sich die gebürtige Berlinerin nämlich schon mal im Fünf-Kilo-Sack nach Rostock mitbringen.

Erst Trocken-, später Tiefkühlware

Damit es umweltbewusste Rostocker leichter haben, sollen sie im „Green Goldi“ ein breites Sortiment vorfinden. Zum Start beschränken sich die Gründerinnen auf trockene Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs. Sobald der Laden richtig läuft, soll es auch Obst, Gemüse und Tiefkühlprodukte geben.

Mehl, Müsli, Waschmittel und Co. werden in XL-Behältern vorgehalten, aus denen sich der Kunde nach Bedarf seine Wunschmenge in Gläser, Netze oder Stoffbeutel abfüllen kann. Das spart nicht nur Verpackungsmüll, sondern verhindert auch Lebensmittelverschwendung.

Marken und No-Name-Produkte

Preislich werde sich die Ware an der von Biomärkten orientieren, sagen die Gründerinnen. Die Krux: Plastikfrei einkaufen wollen besonders jene, die mit knappen Budget haushalten müssen. Studenten, Berufseinsteiger oder Azubis zum Beispiel. Deshalb wollen die Jungunternehmerinnen gerade bei Zubehör wie Trinkflaschen neben Markenprodukten auch kostengünstigere No-Name-Alternativen anbieten.

Einkaufen oder selbermachen

Schraubgläser, Seifensäckchen und Häkel-Abschminkpads – im „Green Goldi“ sollen Kunden finden, was sie für ein nachhaltigeren Lebensstil brauchen. Auf 100 Quadratmetern Ladenfläche sollen zudem Tipps den Besitzer wechseln: In einem kleinen Café können Kunden klönen oder in Workshops lernen, wie man Kosmetika oder Putzmittel selbst herstellt.

Schritt für Schritt gen Zero Waste

Bei aller Ökoliebe: Als Moralapostel aufspielen wollen sie sich nicht, betonen die Freundinnen. „Damit würden wir nur Kunden abschrecken.“ Stattdessen wollen sie vorleben, wie Plastikverzicht ohne große Einschnitte funktioniert. Dass der Zero-Waste-Lifestyle – die komplette Müllvermeidung – von jetzt auf gleich nicht zu meistern ist, wissen die beiden. „Auch uns gelingt das nicht“, sagt Janina Goldschmidt. Nadja Reinecke rät, die Sache entspannt anzugehen. „Auch kleine Schritte können viel bewirken.“

Crowdfunding für „Green Goldi“ Rostocks erster Unverpackt-Laden „Green Goldi“ wird auch mittels Schwarmfinanzierung ermöglicht. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies noch bis einschließlich 8. September online auf www.startnext.de tun. Einfach „Green Goldi“ ins Suchfeld eingeben und Wunschbetrag spenden. Unterstützer werden unter anderem mit Einkaufsgutscheinen belohnt. Mehr als 13 500 Euro sind bereits im Topf. Hier geht’s zum Crowdfunding

