Rostock

Sie setzt sich für Rostocks Umwelt ein und macht sich dafür stark, dass Einwegverpackungen aus unserem Alltag verschwinden: Die Initiative „Plastikfreie Stadt“ – ein Zusammenschluss Rostocker Unternehmen – will, dass die Hansestadt eine Vorreiterrolle in puncto Nachhaltigkeit einnimmt und zukunftsweisend für ganz Deutschland wird.

Dass das gelingt, haben die Akteure jetzt schwarz auf weiß: Die Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN) haben der Initiative das Qualitätssiegel „Projekt Nachhaltigkeit 2020“ verliehen. Sie ist einer von zehn Ausgezeichneten in Norddeutschland und 40 bundesweit.

Anzeige

„Wir freuen uns sehr darüber“, sagt „Plastikfreie Stadt“-Initiator Samuel Drews. Das Siegel ist für ihn Bestätigung und Ansporn zugleich. „Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und bestärkt uns darin, ihn weiterzugehen.“

Weitere OZ+ Artikel

Umweltschutzgedanke trotz Corona

Aktuell bewerben sich 28 Unternehmen aus Rostock und Niedersachsen um das Siegel, das „Plastikfreie Stadt“ an jene verleiht, die Einweg-Plastik weitestgehend verbannen – Tendenz steigend, trotz Covid-19-Pandemie. Auch wenn viele Bäcker aus Hygienegründen Getränke statt in wiederverwendbaren Thermo- in Wegwerf-Bechern ausreichen und Markthändler Waren in Einwegboxen statt in die Tupperdosen ihrer Kunden abfüllen: Der Umweltschutzgedanke sei in Rostocks Wirtschaft nach wie vor groß, sagt Drews. „Zu unserer Überraschung ist keiner, der auf unserer Bewerberliste steht, abgesprungen.“

„Plastikfreie Stadt“-Initiator Samuel Drews mit dem Gütesiegel Quelle: Archiv

Dabei müssen die Anwärter einiges vorweisen können. Vergeben wird das „Plastikfreie Stadt“-Siegel gemessen an der Menge Einweg-Plastik, die das Unternehmen nachweislich einspart: Bei zehn bis 50 Prozent gibt’s einen Stern. Wer den Verbrauch mindestens halbiert hat, darf sich mit zwei Sternen schmücken, für 80 Prozent weniger Plastik gibt es drei Sterne.

Die Zielmarken muss keiner im Alleingang erreichen. Die Unternehmen helfen sich auf solidarische Weise, den Bewertungsprozess zu durchlaufen. Erfahrene Firmen helfen Neulingen dabei, zu analysieren, wo und wie sie Kunststoffprodukte einsparen können. Der kritische Blick lohnt sich: Plastiklöffel, Tetrapaks, Tüten und Folien – in allen Betrieben lässt sich etwas finden, was durch umweltschonendere Alternativen leicht zu ersetzen ist.

Rostock wird zum Vorbild für Hamburg

Elf Unternehmen aus Rostock und Umgebung können sich aktuell mit dem Siegel „Plastikfreie Stadt“ schmücken, ein Teil davon zunächst für drei Monate auf Probe. Bewiesen haben sich bereits die Großmarkt GmbH, das Radisson-Blu-Hotel, das Café Laska, die Freiluft-Lounge Rost Dock, Möbel Wikinger und der Verein Fint.

Die Rostocker Initiative gibt sich mit der Hansestadt allein nicht zufrieden. Sie will Vorreiter für ganz Deutschland sein. Nächstes Etappenziel: Mit seinen Kolleginnen Eva Mahnke und Nina Johansen bereitet Samuel Drews ein Workshop-Format vor, mit dem die Rostocker im September Hamburg und Bremen zeigen wollen, wie umweltschonendes Wirtschaften geht. Drews: „Wir wollen eine Struktur schaffen, die unsere Initiative auch in anderen Städten etabliert und zur Bewegung macht.“

Gemeinsam auf Mehrweg setzen

Auch in Rostock rühren Drews und seine Mitstreiter die Werbetrommel. Im Herbst soll es eine großangelegte Werbekampagne geben. „Dann nimmt das ganze richtig Fahrt auf“, ist Drews überzeugt. Für ihn ist die Corona-Krise eine Chance für den Umweltschutz. „Das ist die perfekte Zeit, um beispielsweise Mehrweg neu zu denken.“

Eine Idee: Alle Unternehmer, die Mitnehm-Getränke verkaufen, sollen sich auf genormte Verpackungen wie das Pfandbecher-System Recup einigen. Diese könnten dann von einem gemeinsam beauftragten Dienstleiter gereinigt und wieder in Umlauf gebracht werden. Das spare Müll und allen Beteiligten Arbeit und Geld. Die größte Belohnung aber ist das gute Gewissen, einen Beitrag zur Rettung der Umwelt geleistet zu haben.

Lesen Sie auch:

Von ab