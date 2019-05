Rostock

“Niederdeutsch ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur Landes-, sondern zugleich auch offizielle Amtssprache“, sagt Werner Brinckmann. Und die solle am besten nicht nur erhalten, sondern auch gefördert werden. Damit die Tradition des norddeutschen „Schnacks“ nicht einschläft, organisiert Brinckmann nun schon zum sechsten Mal den „Plattdütsch Bäukerdag“ – im Freien und umgeben von der Natur des Botanischen Gartens der Universität Rostock.

Werner Brinckmann ist überzeugt: „Das Plattdeutsche lebt noch in Mecklenburg-Vorpommern.“ Aber die Fähigkeit, es zu sprechen, sei gerade bei der mittelalten Bevölkerung sehr rückläufig. Umso freudiger beobachtet der 76-Jährige, dass es in der Jugend wieder häufiger nachgefragt wird: „Sechs Gymnasien in MV bieten mittlerweile das ’Plattinum’ an. Im nächsten Jahr werden die ersten Schüler es erhalten und mehr als 700 wollen das machen“, sagt Brinckmann.

Ein plattdeutscher Traum

Denn Niederdeutsch ist seit März 2017 in Mecklenburg-Vorpommern als mündliches und schriftliches Prüfungsfach im Abitur offiziell anerkannt. Und so wird es 2020 die ersten Abitur-Prüfungen in dem Fach geben. Doch das sei Brinckmann noch nicht genug: „Mien Drom is, dat Plattdütsch in Grundschaulen tau’m Hauptfach ward“ – so wie etwa in Hamburg. MV solle nach Meinung des „Platt-Experten“ am besten nachziehen.

Denn Brinckmann selbst hat die Liebe zu der Sprache erst spät entdeckt – nämlich mit Ende 40. „Ich bin gebürtiger Stralsunder und damals für Lehre und Arbeit nach Pinneberg bei Hamburg gegangen. Nach MV kam ich erst nach der Wende wieder zurück und lernte dort meine Frau kennen.“ Es war ihre Begeisterung für die plattdeutsche Sprache, die Brinckmann ansteckte. Er lernte schnell und tauchte immer tiefer in die Mundart ein. So durchstreifte er über mehrere Jahre das Wossidlo-Archiv der Universität Rostock. Nach vielen Recherchen beginnt er ein Buch zu schreiben: „Wecker weit dat noch“ – ein plattdeutsches Wörterbuch zu Pflanzen und Tieren.

Ein Manuskript für Loki Schmidt

Das Manuskript ist 2009 fertig, doch an eine Veröffentlichung denkt er zunächst nicht. Erst als Loki Schmidt nach Rostock kommt, um die „Loki-Schmidt-Gewächshäuser“ im Botanischen Garten einzuweihen, gibt es eine Initialzündung. „Ich habe ihr meine Arbeit mitgegeben. Später schrieb sie mir, dass ich das doch an einen Verlag geben solle.“ Stolz fasst Brinckmann Mut und folgt dem Rat. Kurz darauf wird es veröffentlicht.

Bis heute hat eines dieser Exemplare einen festen Platz im Botanischen Garten – ebenso wie der plattdeutsche Büchertag, welchen Brinckmann in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Leiter der Einrichtung, Dethardt Götze, zum bereits sechsten Mal veranstaltet. Am 26. Mai wird es Lesungen von acht plattdeutschen Autoren geben. „Da liest der Platt-Adel von MV“, sagt Brinckmann. Und sogar zwei Premieren wird es geben. Denn erstmalig wird auf dem Büchertag das plattdeutsche Wort des Jahres 2019 verkündet. Und ebenfalls erstmalig wird der „Unkel-Bräsig-Preis“ (Romanfigur von Fritz Reuter) verliehen. „Das ist eine Auszeichnung für einen Autor, der sich um das Plattdeutsche sehr verdient gemacht hat“, sagt Brinckmann.

Kindergruppen, Unterstützer und Ziele

Moderiert wird die Veranstaltung von Klaus-Jürgen Schlettwein – „einem international anerkannten plattdeutsch sprechenden Entertainer, Autor und Komponisten.“ Drei Kindergruppen werden mit plattdeutschen Interpretationen auftreten und darüber hinaus werde es für die Kleinen eine Kinderecke geben, wo sie sich fantasievoll schminken lassen können.

Möglich ist das Ganze nur dank zahlreicher Unterstützer: „Ohne die Sponsoren der Ehrenamtsstiftung MV, der VR-Bank Rostock, dem Heimatverband MV und der Firma Groth & Co hätten wir das Ganze nicht stemmen können.“ Mittlerweile sind fast alle Vorbereitungen getroffen und der 76-Jährige hofft am Ende dieses Tages sein selbst gestecktes Ziel erreichen zu können: „Mit tollen Büchern die Kultur unserer Sprache möglichst vielen Besuchern näherbringen.“

Moritz Naumann