Kirch Stück/Schwerin

Klamauk ist ihm zuwider: Der plattdeutsche Schriftsteller Wolfgang Mahnke versteht es, neben der Kurzprosa auch die mecklenburgische Läuschentradition auf hohem Niveau zu pflegen. Der Vorsitzende des Fördervereins der Kirche zu Kirch Stück, Jürgen Hansen, geht sogar so weit, dass er bei dem Rostocker zweifellos von einem „der besten plattdeutschen Schriftsteller der Jetztzeit“ spricht. Umso mehr freut es ihn, dass er Mahnke nun für einen Leseabend gewinnen konnte.

Am Mittwoch, den 3. November, wird er um 19.30 Uhr im Hofcafé Medewege (Hauptstraße 10a) die schönsten Kurzgeschichten und Läuschen aus seinen Neuerscheinungen „Väl maller kann’t nich kamen!“ und „Blage Beern un rode Hoor“ sowie aus seinem umfangreichen Repertoire vortragen. Mit seinem Programm ist er im ganzen Norden Deutschlands zu Gast.

„In den Geschichten und Läuschen geht es um unsere Region und die Leute und ihre Befindlichkeiten“, verrät Jürgen Hansen. „Schwerpunkt seines Leseabends bei uns werden die Geschichten aus seinen neuesten Büchern sein. Dabei hat er eine ganz eigene, spritzig-humorvolle Sicht auf das pralle Leben, das, was uns täglich umgibt, was wir täglich erfahren.“ Am Ende der Veranstaltung sammelt der Förderverein Spenden für die Restaurierung der Kapelle am Chor in Kirch Stück und deren Ausbau zu einer Jugendwerkstatt.

Mahnkes Büchern gehören zu den Bestsellern unter den niederdeutschen Titeln des Hinstorff Verlages. Er ist Träger des Fritz-Reuter-Literatur- und des Unkel-Bräsig-Preises. Der 84-jährige wuchs in Malchin auf, studierte in Rostock und arbeitete 30 Jahre am Institut für Hochseefischerei und Fischverarbeitung in Rostock. 1991 übernahm er die Leitung der Abteilung Fischereibiologie des Instituts, danach arbeitet er bis zu seiner Pensionierung 1993 in Hamburg am Institut für Seefischerei.

Für die Veranstaltung am 3. November gilt die 2-G-Regelung. Ein Einlass ist nur mit dem Nachweis, „geimpft“ oder „genesen“ möglich.

