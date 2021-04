Rostock

Seit 26 Jahren verkauft Birgit Duttke in Toitenwinkel Handarbeits- und Bastelbedarf. Während die Geschäfte um sie herum alle paar Jahre die Besitzer wechselten oder schlossen, blieb sie standhaft. „Ich kenne kein Unternehmen im Stadtteil, das schon länger dabei ist“, sagt die 54-Jährige.

Weil sie nebenbei eine Hermes-Paketannahme betreibt, darf ihr Geschäft trotz Lockdown für ein paar Stunden am Tag offen bleiben. Es herrscht reger Betrieb. Geduldig warten die Kunden vor der Tür, bis sie dran sind. Mindestens jeden Zweiten, der in ihren Laden kommt, kennt Birgit Duttke schon lange. Es wird geduzt und sich mit Vornamen angesprochen.

Seele oder Platzmutti?

1990 zog die gebürtige Bad Sülzerin, die in Rostock aufwuchs, in den Stadtteil mit den damals noch brandneuen Plattenbauten. Weil rund um den Platz am Toitenwinkler Stern das Leben fehlte – obwohl hier so viele Kinder wohnen –, organisierte Birgit Duttke kurzerhand Kinderfeste, zusammen mit dem langjährigen Quartiermanager Jens Anders. Aus den Kindern von damals sind längst Erwachsene geworden. Von denen kommen noch immer viele gern zum Plaudern in den kleinen Laden.

„Schreiben Sie das ruhig: Birgit ist die Seele von Toitenwinkel“, sagt eine Kundin, die gerade mit ihrem abgeholten Paket aus dem Laden tritt. So einen Ehrentitel gibt es nicht umsonst: Die Ladeninhaberin hilft schon mal älteren Nachbarn dabei, das neue Handy zu bedienen oder der jungen Familie, die Betriebskostenabrechnung zu verstehen. Aber „Seele“? Na ja, vielleicht könne man das so sagen, findet Birgit Duttke, die sich da aber nicht so sicher ist. Besser findet sie den Spitznamen „Platzmutti“, den ihr Mitstreiter vor ein paar Jahren verpassten. Sie kümmere sich ja schließlich um viele Dinge, die sonst keiner macht.

Moderne Neubauten

Auf einem Tisch stehen Flyer, die zum gemeinsamen Putzen im Stadtteil in dieser Woche aufrufen. An einer Stellwand hängen Zeitungsausschnitte und Plakate von und über Aktionen und Neuigkeiten in Toitenwinkel. Als vor ein paar Jahren nach Schließung des Supermarkts der Stern gegenüber zu veröden begann, veranstaltete die von Birgit Duttke gegründete Sternplatzinitiative regelmäßig Flohmärkte in dem riesigen leeren Gebäude.

Seit ein paar Jahren entstehen in Toitenwinkel neue, modernere Wohnhäuser. Dass mit ihnen auch finanziell etwas bessergestellte Bewohner herkommen, findet Birgit Duttke gut. Sie möchte nur nicht, dass der Stadtteil für die Zugezogenen reine Schlafstätte bleibt, Arbeiten und Leben aber woanders stattfinden. Wenn jemand „die Neuen“ integrieren kann, wäre sie wohl genau die Richtige dafür.

Von Gerald Kleine Wördemann