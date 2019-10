Plötzlicher Herztod: Was ihn verursacht und wie Sie sich schützen

Jährlich ereilt rund 65 000 Patienten bundesweit der plötzliche Herztod. Ärzte und Pfleger in MV verstärken den Kampf gegen das akute Herz-Kreislauf-Versagen. Was zu Herzproblemen führt, wie Sie sich dagegen schützen und viele persönliche Schicksale erzählen wir in der OZ-Serie „Herz in Not.“