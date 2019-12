Plötzlicher Wechsel: Rostocks IHK-Chef Rademacher geht nach Stralsund

Rostock

Überraschender Personalie in der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock: Jens Rademacher legt zum 31. Dezember 2019 sein Amt als Hauptgeschäftsführer nieder. Laut einer Mitteilung der Kammer vom Montagabend wird er zum neuen Jahr Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Stralsund. Er habe sich „einvernehmlich mit dem Präsidium darauf verständigt“, heißt es weiter. Rademacher bleibe in der Geschäftsführung der IHK.

Die Stelle des bisherigen IHK-Geschäftsstellenleiters in Stralsund, Karsten Liefländer, wird zum 1. Februar 2020 frei, da dieser in den Ruhestand geht. Rademachers Nachfolger soll möglichst zügig gefunden werden. Bis zur Neubesetzung werde Peter Volkmann als stellvertretender Hauptgeschäftsführer das Haus interimsweise führen, so die Kammer.

IHK-Präsident Strupp : „Gutes Signal“

IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp kommentierte den Wechsel nach der Vollversammlung am Montagabend mit den Worten: „ Wir sind ein IHK-Bezirk und da ist es ein gutes Signal, wenn ein erfahrener Hauptgeschäftsführer von Rostock nach Stralsund wechselt.“ Rademacher werde den vorpommerschen Teil des IHK-Bezirkes stärken.

Der Jurist Jens Rademacher stand mehr als sechseinhalb Jahre als Hauptgeschäftsführer an der Spitze der Kammer und gehörte zuvor mehr als 20 Jahre deren Geschäftsführung als Geschäftsbereichsleiter Recht, Steuern, Handelsregisterwesen an. In seiner Amtszeit hat er laut IHK gemeinsam mit dem früheren Präsidenten und heutigen Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen über drei Millionen Euro an Rücklagen abgebaut. Dadurch wurden unter anderem Beitragssenkungen für die Mitglieder finanziert.

