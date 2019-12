Rostock

In einem Imbissladen in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt, nahe des Doberaner Platzes, hat es in der Nacht zu Mittwoch einen Streit gegeben. Zwei Männer pöbelten andere Kunden an und wurden vom Verkäufer aufgefordert den Laden zu verlassen, woraufhin einer der beiden, ein 22-Jähriger, den Verkäufer beleidigte und ihn mit seinem Essen beschmiss.

Der Polizei zufolge entschloss sich der Mitarbeiter des Imbissladens die Scheiben des Geschäfts zu schließen. Der 22-jährige Mann schleuderte seine Tasche in die Scheibe. Das Glas wurde zerstört. Der Verkäufer erlitt dabei Schnittverletzungen.

Täter war der Polizei wegen Drogendelikten bekannt

Die beiden Männer flohen vom Tatort, konnten aber wenig später in der Parkstraße wieder aufgegriffen werden. Einer der Männer war bereits wegen Drogendelikten polizeilich bekannt. Die Polizisten fanden bei ihm ein Tütchen mit Betäubungsmittel. Die Bereitsschaftstaatsanwältin Rostock ordnete eine Durchsuchung der Wohnung sowie eine Blutprobenentnahme an.

In der Wohnung des Mannes wurden weitere Betäubungsmittel, Geld und szenetypische Gegenstände zum Drogenhandel gefunden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von OZ