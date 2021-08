Warnemünde

Der Rostocker Norden ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert ein Ort der Inspiration – nicht nur für Künstler wie den weltbekannten Maler Edvard Munch, sondern auch für Persönlichkeiten der Weltliteratur. Wer hier gelebt und gewirkt hat, hat der Museologe und Historiker Willfried Steinmüller einmal genauer unter die Lupe genommen. Er weiß sowohl von bekannten Persönlichkeiten wie Theodor Fontane, Erich Kästner oder Mark Twain als auch über heute nicht mehr so bekannte Schreiberlingen zu berichten.

„Egal, wo ich hinkomme, mich interessiert nicht nur der Ort, sondern auch sein Vermächtnis. Wie ist der Ort zu dem geworden, der er heute ist?“, erklärt Willfried Steinmüller seine Begeisterung und sein Interesse für die Ortsgeschichte. Heute gilt er als der Fachmann für die Rostocker Heide und ist neben seinem Job als Museologe im Freilichtmuseum Klockenhagen seit Jahren damit beschäftigt, die Geschichte der Region für dessen Bewohner nachvollziehbar zu machen.

Vergessene Schriftsteller aus Warnemünde

Auch Warnemünde hat es ihm angetan. Seit 26 Jahren ist er einer jener Autoren, die den Warnemünder Tidingsbringer mit Geschichten aus dem Ostseebad befüllen. Eine seiner Recherchen beschäftigt sich mit bekannten und weniger bekannten Poeten, die sich dem Ostseebad gewidmet haben. Vor kurzem hat er die Ergebnisse seiner Arbeit im Warnemünder Heimatmuseum präsentiert. „Mein Ziel ist es, dass die Menschen das Ostseebad mit wissenden Auge sehen.“

Willfried Steinmüller ist seit seiner Kindheit fasziniert von Orten und ihrer Geschichte. Warnemünde bietet für den Autoren des Tidingsbringers viele interessante Anknüpfungspunkte. Quelle: Moritz Naumann

Und so kann er etwa über Wilhelm Dabelstein berichten, der sich in Tages- und Wochenzeitungen den Menschen und Ereignissen in Warnemünde gewidmet hat. So habe dieser etwa die letzte Frau beschrieben, die in den 1920´er Jahren noch das eigentümliche Warnemünder Platt gesprochen hat. Ebenso hat er 1909 eine Schlacht zwischen Warnemünder und Rostocker Fischern auf dem Breitling aufgeschrieben, an die sich viele Menschen zum damaligen Zeitpunkt noch aus ihren Kindertagen erinnert haben sollen.

Von der Begrünung Warnemündes

Eine weitere historische Figur war Hermann Friedrich Bäcker, der erste Badegast von Warnemünde. Bäcker sei Forstinspektor gewesen und habe sich mit einigen weiteren Männern dafür eingesetzt, dass Warnemünde sich zu einem Volksbad entwickelt, im Gegensatz zum Elitebad von Heiligendamm. Er beschrieb bereits Ende des 18. Jahrhunderts die gesundheitliche Wirkung des Schwimmens in der Ostsee.

„Er hat die Initiative unterstützt, auf die die Begrünung Warnemündes zurückgeht. Warnemünde galt für ihn bis dahin noch problematisch, da der Sand damals schneller als die Bürger gewesen ist“, sagt Steinmüller und lacht. Der Küstenwald wurde angelegt, im Ort Rubinien, Rosen, Kiefern und Strandhafer gepflanzt.

Warnemünder Menschenbraten

Einer der bekannteren Vertreter der schreibenden Zunft ist Erich Kästner, der in seinem Buch „Als ich ein kleiner Junge war“ einen Urlaub in Graal-Müritz und einen Ausflug nach Warnemünde und seine Eindrücke vom Strand im Jahr 1914 beschreibt: „Sie schmorten zu Tausenden in der Sonne, als sei die Herde schon geschlachtet und läge in einer riesigen Bratpfanne. Manchmal drehten sie sich um. Wie freiwillige Kotelettes. Es roch, zwei Kilometer lang, nach Menschenbraten.“

Auf dem Rückweg in die Heide bricht der 1. Weltkrieg aus. „Am 1. August 1914, mitten in diesem Ferienglück befahl der Deutsche Kaiser die Mobilmachung“, schreibt Kästner. Selbst die Waldidylle der Rostocker Heide sei in den Sog des Krieges gezogen worden. „Diesmal wechselten keine Rehe und keine Wildschweine über die sandigen Wege. Mit Sack und Pack und Kind und Kegel wälzte sich ein Menschenstrom dahin.“

Ursprung für Hollywood

Theodor Fontane beschreibt das Ostseebad im Text „Warnemünde ist gar nicht so übel“ etwas Ironie mit. Darin widmet er sich mit spitzer Zunge dem charakteristischen Baustil, der darin bestehe, „dass man die Fronten der Häuser einen Glaskasten anklebt, der unter verschiedenen Namen auftauchend, als Balkon, Veranda, Pavillon, doch immer der alte Glaskasten bleibt, wovon das Sein oder Nichtsein aller Gäste und zuletzt auch ganz Warnemünde abhängt.“

Der Rostocker Norden sei auch der Ursprung für ein Werk der Weltliteratur, welches die Grundlage für eine bekannte Hollywood-Verfilmung war. Ausgangspunkt sei die Freundschaft zwischen dem Satiriker und Warnemünde-Liebhaber Johannes Trojan, ehemaliger Chefredakteur des „Kladaradatsch“, und dem Schriftsteller Heinrich Seidel.

Sein größter Bluff

Nach einer Erzählung von Seidel habe man den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain zu einem Ausflug ins „Boomhus“ (heute Schinkenkrug) in Hinrichshagen überreden können. „Ein Freundeskreis von Schriftstellern mietete sich damals dort ein“, sagt Steinmüller.

Etwas später schickt Seidel dem Amerikaner ein 16-Seiten-Manuskript mit dem Namen „Der 1000 Mark Schein“. „Twain sah das Material als gut an, aber machte da etwas eigenes draus“, sagt Steinmüller. Schließlich entsteht die Kurzgeschichte „The Million Pound Bank Note“, die 1954 in Hollywood verfilmt und in Deutschland als „Sein größter Bluff“ bekannt geworden ist.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Geschichte für Zukunft sensibilisieren

Es gäbe noch viel mehr über den Rostocker Norden zu erzählen, Geschichten, die für die Nachwelt bewahrt werden sollten. Steinmüller versucht seinen Beitrag in der Digitalisierung alter Zeugnisse wie der Barnewitz-Chronik zu leisten, ist außerdem Leiter des Arbeitskreises Ortschronik, der die Geschichten und Hintergründe aus dem ganzen Land sammelt.

Er hofft die Menschen mit seiner Arbeit zu sensibilisieren. „In Warnemünde etwa findet ein Generationenwechsel statt. Und viele wissen nicht sehr viel über die noch so junge Geschichte der Natur, die das Ostseebad ja maßgeblich geprägt hat. Man muss um jeden Baum dort kämpfen.“

Von Moritz Naumann