Der vergangene Eiswinter an und in der Ostsee war der wärmste seit 1720. Die maximal mit Eis bedeckte Fläche der Ostsee war die kleinste seit Beginn der Datenerhebung. Experten gehen davon aus, dass die Wassertemperaturen bis zum Ende des 21. Jahrhunderts um zwei bis vier Grad Celsius steigen werden.

Diese Entwicklung der Ostsee hängt unter anderem mit dem Klimawandel in den Polargebieten zusammen, wie Prof. Dr. Ulrich Bathmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde, erklärt. „Wer das Klimageschehen auf der Erde begreifen will, muss auch die Rolle des Südozeans verstehen.“

20 Jahre als Polarforscher

Mehr als 20 Jahre war Bathmann als Polarforscher unterwegs. 1989 startete er zu seiner ersten Polarexpedition. „Während der 20 Jahre hat sich die Situation geändert. Weite Bereiche des Südozeans haben die Funktion verloren, mehr Kohlenstoff aufzunehmen, als freizusetzen. Aus einer Senke ist eine Quelle geworden.“

Der Wissenschaftler macht sich Sorgen um die Entwicklung der Polarmeere. „Wenn man sich Karten aus polarer Sicht mit dem Nordpol in der Mitte ansieht, wird deutlich, wie schnell sich unser Klima verändert“, nennt er ein weiteres Beispiel. Vor 40 Jahren seien im Sommer drei Viertel der Flächen mit Eis bedeckt gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen, mit einem Schiff im freien Wasser vom Atlantik in den Pazifik zu fahren. Heute seien große Bereiche eisfrei. „Auch die Eisgebiete in der Kanadischen Arktis reduzieren sich – nicht nur die Oberfläche, sondern auch die Eisdicke.“

Kreislauf wird bestärkt

Ein Teufelskreis. „Schwarze Flächen absorbieren viel Sonnenlicht, nehmen also Energie auf“, erklärt Bathmann. „Weiße Flächen wie etwa Eis machen das Gegenteil – sie reflektieren das Licht.“ Je weniger Eis vorhanden sei, desto mehr Energie werde vom Wasser aufgenommen. „Dadurch wird das Wasser wärmer und die Eisbildung geht weiter zurück“, erklärt Bathmann.

Ulrich Bathmann befasst sich mit dem Klimawandel in der Antarktis Quelle: privat

Der Forscher geht davon aus, dass in diesem Jahr wieder ein „sehr außergewöhnliches Jahr“ sein wird. „Die Temperaturen der Arktis sind sehr hoch – 20 Grad in Spitzbergen. Da schmilzt das Eis drastisch“, sagt er.

Zusätzlich würden die Landmassen in Sibirien tauen. „Unter diesem Land liegt Permafrost. Darin ist Methan, ein starkes Klimagas, gespeichert.“ Wenn das Eis schmilzt, wird dieses Gas freigesetzt. „Seine Freisetzung hat eine starke Wirkung auf den Treibhauseffekt“, so Bathmann.

Hochkulturen ändern sich

„Selbst in der Antarktis, der Tiefkühltruhe der Erde, verändert sich das Ökosystem“, erzählt Bathmann. „Das Ökosystem Erde hat sich immer verändert und wird auf solche Situationen auch in Zukunft gut reagieren können.“ Sorge macht dem Wissenschaftler allerdings die Geschwindigkeit. „Was bedeutet das für uns Menschen?“, fragt er. „Der rapide Klimawandel ist eine ziemliche Katastrophe.“ Sobald sich ein Klima auf der Erde verändert, verändern sich auch die Bedingungen für Hochkulturen – so sei es bereits bei den Maya der Fall gewesen. Die mittelalterliche Hochkultur in Mittelamerika ist einer neuen Studie zufolge an einer Klimakatastrophe zugrunde gegangen, die sie selbst angerichtet hatte.

Von der Antarktis nach Warnemünde

2011 kehrte der Professor den Polarmeeren den Rücken und übernahm die Leitung des IOW in Warnemünde. „Hier an der Küste kommt eine weitere Komponente hinzu, die mich sehr reizt“, erklärt er. „Hier ist der Mensch, der durch sein Leben und Erleben am Strand mit dem Meer in Berührung kommt. Das ist ein Spannungsfeld, das ich so direkt in der Antarktis nicht hatte.“

In mehreren Forschungsprojekten befasst sich Bathmann mit den Zielkonflikten von Mensch und Natur – die Einflüsse der Offshore-Windenergie, des Schiffsverkehrs, des Tourismus. „Eine Rolle spielen auch die Aktivitäten der Fischerei“, sagt er. „Ich denke, dass ich einen sehr viel größeren wissenschaftlichen Eindruck in der Gesellschaft hinterlassen kann, wenn ich mich mit Problemen beschäftige, die den Menschen mehr angehen.“

Von Katharina Ahlers