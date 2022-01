Polarlichter über der Ostsee: Hier sind die schönsten Fotos

In der Nacht auf Sonnabend haben die Menschen in MV ein seltenes Naturschauspiel bewundern können: Über der Ostsee leuchteten Polarlichter. Die OZ hat die schönsten Fotografien zusammengestellt.

In der Nacht auf Sonnabend haben Menschen in MV ein seltenes Naturschauspiel bewundern können: Über der Ostsee leuchteten die Polarlichter – wie auch hier in Sellin. Quelle: Martin Rakelmann