Bentwisch

Dieser Bescheid ist ein herber Dämpfer für das Schulcampus- und Kita-Projekt in Bentwisch: Zum Jahresende trudelte eine Ablehnung des Fördermittelantrags zum Umbau der Grundschule ein. „Die Ablehnung ist ernüchternd“, erklärt Andreas Krüger (53), Bürgermeister von Bentwisch.

Die bestehende alte Schule müsse umgebaut werden, damit die Schulkinder mehr Platz bekommen. Der Neu- und Umbau werde etwa eine Million Euro kosten. Das Projekt liege in der Hand der Gemeinde. „Wir hatten Fördermittel in Höhe von 475 000 Euro beantragt“, sagt Krüger.

Anzeige

Andreas Krüger (53), Bürgermeister von Bentwisch Quelle: privat

„Jetzt legen wir den Zwischenbau für die Schule erst mal auf Eis und kümmern uns verstärkt um den Erweiterungsbau der Kita ,Zwergenhaus’“, betont Krüger.

Immer mehr Schüler in der Grundschule

Aber in Bentwisch gebe es kein Kita-, sondern ein Schulproblem. Das bisherige neue Schulgebäude sei 2012 für 85 Mädchen und Jungen gebaut worden, berichtet Krüger. 2000 waren es noch 58 Kinder. Im Schuljahr 2020/2021 besuchten bereits 129 Kinder die Grundschule. In den folgenden beiden Jahren rechne die Gemeinde mit einem Anstieg auf 150 sowie 164 Schüler. Dazu komme, dass zukünftig auch Kinder mit Förderbedarf an allgemein bildenden Schulen unterrichtet werden.

Anne Mundt (37), stellvertretende Elternratsvorsitzende der Grundschule Bentwisch und Mitglied der Schulkonferenz Quelle: Jenny Schuster

Umbau und Ausbau der Schule hat höchste Priorität

„Bereits für die jetzige Schülerzahl ist die Grundschule viel zu klein dimensioniert – und erst recht für den Zuwachs in den nächsten beiden Schuljahren“, erklärt Anne Mundt (37), stellvertretende Elternratsvorsitzende der Grundschule und Mitglied der Schulkonferenz. Schon ab dem Schuljahr 2021/2022 könnte die hohe Qualität des Unterrichts nicht mehr gewährleistet werden. Denn: „Jeder Platz in den beiden Schulgebäuden ist schon heute ausgereizt“, sagt sie. So hätten die Schüler keine Fachräume mehr – weder für Musik, Kunst oder Werken. „Dass der Unterricht trotzdem läuft, liegt am tollen Einsatz der Pädagogen und Mitarbeiter“, betont Anne Mundt. Die Kita sollte nun erst einmal nicht umgebaut werden. Dadurch würden Mittel für den Um- und Ausbau der Schule frei. „Der hat die höchste Priorität in Bentwisch.“ Und für das Kitaproblem gebe es eine Alternative: 2018 hatte das Institut Lernen und Leben beantragt, in Bentwisch eine Lehr-Kita zu bauen. Das sei abgelehnt worden. Der Antrag sollte erneut geprüft werden.

Dirk Albrecht (40), Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport der Gemeindevertretung Bentwisch Quelle: Bernhard Schmidtbauer

Bentwisch benötigt schon jetzt weitere Kita

„Aber auch mit dem Kita-Neubau werden wir den Bedarf noch nicht decken können“, sagt Dirk Albrecht (40), Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Jugend, Kultur und Sport der Gemeindevertretung Bentwisch. Es werde schon aus heutiger Sicht eine weitere Kita benötigt. So sei unklar, wie sich der Zuzug in den nächsten Jahren in Bentwisch auswirken wird. Aktuell gehen 124 Krippen- und Kitakinder in die Kita „Zwergenhaus“ .

Spätestens April 2021 Baubeginn für Kita-Erweiterungsbau

„Wir rechnen mit einem Jahr Bauzeit für den Kita-Erweiterungsbau“, erklärt Ralph-Michael Achtenhagen (64), Geschäftsführer der Bentwisch GmbH. „Die Kosten betragen rund 3,8 Millionen Euro“, sagt er. Dafür würden Eigenmittel der Bentwisch GmbH genutzt sowie ein Kredit aufgenommen. Spätestens im April 2021 solle Baubeginn sein.

Ralph-Michael Achtenhagen (64), Geschäftsführer der Bentwisch GmbH. Quelle: Doris Deutsch

Nach dem Kitaumbau soll der Hort komplett aus der alten Schule in die erweiterte Kita umziehen.

Schulcampus auf 176 Kinder ausgerichtet

Der neue Schulcampus sei auf eine Maximalauslastung von acht Klassen mit jeweils 22 Schülern, also insgesamt 176 Kinder, ausgerichtet. „Damit wollen wir unsere Schule für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren fit machen“, erklärt Krüger.

Lesen Sie auch

OZ-Karte: Hier kann man in der Stadt und im Kreis Rostock noch bauen

Begehrte Grundstücke in Bentwisch: Im Oktober beginnt der Häuserbau

Landkreis Rostock im Aufwärtstrend: Mehr Einwohner, starke Wirtschaft

Gemeinde Bentwisch: In zehn Ortsteilen leben etwa 3340 Menschen Die Gemeinde Bentwisch konnte durch den Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde Klein Kussewitz zum 1. Januar 2018 ein Plus von rund 800 Einwohnern verbuchen. Damit hat die Kommune mit ihren nun zehn Ortsteilen eine Gesamteinwohnerzahl von etwa 3340 Menschen erreicht. Im Jahr 1990 waren es noch 1243. Dazu werden im nächsten Jahr noch etwa 250 Einwohner im neuen Wohngebiet „Hallershof“ kommen. Sie ziehen dort in 28 Einfamilienhäuser sowie fünf dreigeschossige Häuser mit 60 Mietwohnungen ein. Darunter werden mindestens 20 Kinder im Kita- und Grundschulalter sein.

Von Bernhard Schmidtbauer