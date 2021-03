Bentwisch

Endlich ist alles geklärt: „In Albertsdorf laufen die Arbeiten für den Anschluss des kleinen Dorfes an die zentrale Schmutzwasserleitung“, berichtet Andreas Krüger (53), Bürgermeister der Gemeinde Bentwisch mit ihren zehn Ortsteilen. Der Anschluss werde im Zusammenhang mit dem Bau des Radwegs zwischen Groß Kussewitz und Bentwisch hergestellt. Dabei habe die Gemeinde das Straßenbauamt Stralsund bei der Planung unterstützt. Außerdem werde in diesem Jahr die Alleenbepflanzung am Radweg komplettiert.

Für Groß Kussewitz steht die Teichentschlammung auf dem Plan. Der Auftrag sei erteilt, sagt Krüger. Nun solle es so schnell wie möglich losgehen, auf jeden Fall im ersten Halbjahr. Die Teichsanierung koste 60 000 Euro.

Andreas Krüger (53), Bürgermeister von Bentwisch Quelle: PRIVAT

Drei neue Zisternen für Löschwasser

Harmstorf habe jetzt eine neue Zisterne. „Nun gibt es hier keine Löschwasserprobleme mehr“, erklärt er. 40 000 Euro habe sie gekostet, ein sehr günstiger Preis. Deshalb habe die Gemeinde gleich drei Zisternen gekauft.

Auch Klein Bartelsdorf habe davon eine erhalten.

„In Klein Bentwisch kämpfen wir noch um die Verlegung des Breitband-Internetanschlusses“, betont Krüger. In dem Ortsteil sei die Internetverbindung wirklich sehr schlecht.

Planungen für neues Ortszentrum in Klein Kussewitz

In Klein Kussewitz beteiligt sich die Gemeinde am Versenken der überirdischen Telefonleitungen. Das wird etwa 11 000 Euro kosten. Viel wichtiger ist jedoch: Jetzt werden die Weichen für eine umfassende Umgestaltung des Ortes gestellt. „Dafür werden wir den Flächennutzungsplan anpassen. Der Aufstellungsbeschluss ist gefasst, nun geht es an die konkrete Planung“, erklärt Krüger. Der Bebauungsplan Nr. 24 solle noch in diesem Jahr angeschoben werden. „Der B-Plan umfasst den gesamten Sportplatz und die Flächen zwischen Werksgleis und Ortslage zu beiden Seiten der Straße.“ Auf dem Gelände sollen eine neue Kita, ein Gemeindehaus sowie ein Gebäude für die Freiwillige Feuerwehr entstehen.

Als dritter Ortsteil bekommt Neu Bartelsdorf eine neue Löschwasser-Zisterne.

In Volkenshagen werden im Kirchweg die Entwässerungsleitungen erneuert, dazu gehöre auch der Bau eines neuen Regenwasserrückhaltebeckens, sagt Krüger.

In Goorstorf sind für dieses Jahr keine größeren Investitionen geplant.

Schulcampus- und Kita-Projekt in Bentwisch

Im Ortsteil Bentwisch wird die Straße Im Wiesengrund, eine der letzten unsanierten Straßen, völlig erneuert – aus Landesmitteln. Das neue Wohngebiet „Hallershof“ ist so gut wie erschlossen. „Jetzt werden die letzten Schallschutzwände errichtet.“ Die Kosten von 260 000 Euro finanziert die Bentwisch GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde. Bald werden hier etwa 250 Neu-Einwohner in 28 Einfamilienhäuser sowie fünf dreigeschossige Häuser mit 60 Mietwohnungen einziehen – darunter mindestens 20 Kinder im Kita- und Grundschulalter.

„Auch deshalb warten wir sehnsüchtig auf den Beginn der Bauarbeiten an der Kita ,Zwergenhaus’“, sagt Krüger. Der Erweiterungsbau werde rund 3,8 Millionen Euro kosten. Der Förderantrag an den Landkreis sei gestellt, die Planung fertig. Die Bauarbeiten könnten sofort beginnen.

Im neuen Bentwischer Wohngebiet „Hallershof“ entstehen zurzeit Einfamilienhäuser. Quelle: B. SCHMIDTBAUER

Grundschule platzt aus allen Nähten

Ist der Kita-Neubau bezugsfertig, sollen dort auch die Hortkinder einziehen. Die werden bisher in der Grundschule betreut. „Die frei werdenden Räume können für den Unterricht genutzt werden“, sagt Krüger. Der Platz werde dringend benötigt. 2012 sei die Schule für 85 Mädchen und Jungen umgebaut worden. Im Schuljahr 2020/2021 lernen hier bereits 129 Kinder. In den nächsten beiden Jahren werde mit 150 sowie 164 Schülern gerechnet.

Gemeinde Bentwisch: In zehn Ortsteilen leben etwa 3340 Menschen Die Gemeinde Bentwisch konnte durch den Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde Klein Kussewitz zum 1. Januar 2018 ein Plus von rund 800 Einwohnern verbuchen. Damit hat die Kommune mit ihren nun zehn Ortsteilen eine Gesamteinwohnerzahl von etwa 3340 Menschen erreicht. Im Jahr 1990 waren es noch 1243. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Bentwisch, Albertsdorf, Goorstorf, Groß Kussewitz, Harmstorf, Klein Bartelsdorf, Klein Bentwisch, Klein Kussewitz, Neu Bartelsdorf sowie Volkenshagen. Die erste urkundliche Erwähnung von Bentwisch ist für 1235 nachweisbar. Die Geschichte der Gemeinde ist eng mit der der Hansestadt Rostock verbunden. Durch seine Lage nahe Rostock und seine günstigen Verkehrsverbindungen ist Bentwisch seit 1990 zu einem wichtigen Gewerbestandort geworden.

Und: Ab 2028 werden auch Kinder mit Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. Dafür seien zusätzliche Räume nötig. Auch deshalb soll zwischen den beiden Schulgebäuden ein Neubau entstehen. Der koste etwa eine Million Euro. Dafür werde ein Förderantrag an den Landkreis gestellt. „Jetzt wollen wir 50 000 Euro für kleinere Umbauten und für die Renovierung im alten Schulgebäude ausgeben“, sagt Krüger. Damit sei das Schuljahr 2021/22 gesichert.

Von Bernhard Schmidtbauer